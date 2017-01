Londonprofessor invigde unik utbildning

Professor Martin McKee Martin McKee är professor i europeisk folkhälsa och fick öppna den nya och unika utbildningen inom området folkhälsovetenskap vid Högskolan i Skövde.

Han föreläste under rubriken Lessons from history: Power, politics and public health.

Martin McKee har en imponerande CV, han har skrivit 44 böcker, publicerat mängder med artiklar och 2005 blev han utnämnd till kommendör av det brittiska imperiet av Drottning Elizabeth II, för sina insatser inom hälsa.

På tisdagen var han inbjuden för att försöka förklara varför han tycker att folkhälsovård är viktigt.

– Den som påstår att folkhälsa inte är politik är fel ute, anser McKee.

Han berättade bland annat om krutets och digerdödens påverkan på stater och händelseutvecklingar som fått påverkan ända in i modern tid.

Han hyllade även det svenska sociala skyddsnätet som fått stor betydelse för välfärden och därmed också folks hälsa.

– Men många länder har också använt folkhälsan till att försöka styra barnafödandet eller i rasbiologins tjänst.

Enligt McKee utrotade digerdöden en tredjedel av Europas befolkning och kom senare att delvis skyllas på judarna, som i sin tur flydde till Tyskland och Polen där förintelsen dödade miljontals judar.

– Så det är ingen underdrift att påstå att folkhälsan varit med och format det moderna Europa, menar McKee.

Han hade blivit inbjuden av de två programansvariga, Kristina Carlén, adjunkt i folkhälsovetenskap och Ingemar Qvarfordt, samt professor Alexandra Krettek, som är ämnesföreträdare.

Den nystartade utbildningen är en vidareutveckling av Diplomprogrammet i smittskydd och vårdhygien vid Nordic School of Public Health, NHV.

– Studenterna är sjuksköterskor, läkare, veterinärer och farmaceuter som jobbar inom vårdhygien, smittskydd och biomedicin och vill vidareutveckla sig inom området, säger Alexandra Krettek.

Hon förklarade också att Martin McKee även är utnämnd till hedersdoktor vid NHV.

– Det är ett skäl till varför vi bjöd in honom hit idag.

Totalt startar den nya utbildningen vid Högskolan i Skövde med 30 platser.

– Det har varit ett jättestort söktryck, det högsta på högskolan, säger Kristina Carlén.

Ett 80-tal studenter sökte till platserna.

Det är en tvåårig utbildning på 60 poäng och den vänder sig till yrkesverksamma personer som studerar på halvtid och varvar det med sina ordinarie jobb.

– Den här är den enda utbildningen av sitt slag i Norden sedan NHV lades ner 2014. Sedan dess har vi haft ett femtiotal som inte kunnat läsa färdigt sin utbildning men som nu fått en ny chans, nu när vi tagit över diplomeringen till ett magisterprogram, berättar ämnesföreträdare Alexandra Krettek.