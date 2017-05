Jula AB gjorde en rekordomsättning på över 6 miljarder förra året och delade ut en del av vinsten till alla anställda.

Även för Julas fastighetsbolag G&K Blanks Fastigheter AB var 2016 ett bra år som gav ett stabilt resultat. Under året har de gynnsamma effekterna på räntenivåer skapat utrymme för framtiden med kommande tillväxt och utveckling i fokus.

Resultatet slutade på 54,3 miljoner kronor.

— Det är glädjande att se att vår långsiktighet ger utdelning. Vi växer sakta men säkert och håller hela tiden en hög nivå i våra fastigheter, i vår service och i vårt erbjudande, säger Karl-Johan Blank, ägare och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Under året har bolaget bland annat färdigställt 24000 kvadratmeter handel och etablerat sig i Välsviken, Karlstad. Utvecklingen av kontorsfastigheten Angeredsvinkeln i Angered, Göteborg, där hyresgästanpassningar genomförs för kommunal verksamhet i olika former, är ytterligare en viktig del som landat under 2016.

— Utvecklingen i Välsviken och Angered visar att vi är ett stabilt fastighetsbolag med goda förutsättningar för affärer med långsiktig strategi, säger Johan Carlberg, VD G&K Blanks Fastigheter AB.