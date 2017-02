Idag låter det kanske lite märkligt, men under 1940-talet och en bit in på 50-talet skapades det tändstickstavlor runt om i hela Sverige. De som köpte förlagor via postorder, grillade stickor i ugnen och i timmar satt framför sin masonitskiva och limmade, var till största del unga män. Tändsticksskapandet var en ny hobby, perfekt som tidsfördriv på militäranläggningar och ombord på fartyg som stod i hamn.

Sorgligt öde

Tändstickstavlans popularitet dalade snabbt och många tavlor gick ett sorgligt öde till mötes. De flesta åkte snart ner från väggarna, upp på vindar, ner bakom soffan och idag återfinns de ofta på loppisar. Någon enstaka har lyfts fram i utställningar kring folklig konst på bland annat Liljevalchs i Stockholm.

Nu ger dock Västergötlands museum tändstickskonsten en dryg månads revansch. Utställningen som kallas Matchmaking bygger på en privat samling som finns i Skara. I utställningen återfinns de allra populäraste motiven: älgar, tjädertuppar och skepp i nöd. Och här kan också den pysselsugne prova på att skapa med tändstickor - det som en gång var de unga killarnas hobby.