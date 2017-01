Minns ni nyheterna från maj-augusti?

MAJ

2 maj. Falköping får i år en minister på plats i samband med första maj-firandet. Socialförsäkringsminsiter Annika Strandhäll håller ett flammande tal till partikamraterna i amfiteatern. Hon pratar bland annat tillväxt och jämställdhetsfrågor.

9 maj. Up With People ger en bejublad konsert på Stadsteatern. Vi rapporterar att publiken inte ville gå hem efteråt. Det internationella gänget har präglat Falköping under ett antal dagar innan konserten och Falköpingstjejen Amina Johansson hör till dem som står på scenen.

12 maj. Barn- och utbildningsnämnden inför ett stöd med syftet att alla ska ha råd att fira sin student. Cirka 20 000 kronor avsätts och pengarna ska kunna gå till exempelvis hyra av festkläder och inköp av studentmössa.

18 maj. Falköpingssonen Ronnie Sandahl berättar om sitt högprofilerade och omtalade filmprojekt om rivaliteten mellan tennisessen John McEnroe och Björn Borg. ”Vi vill skilda psykologin innan och utanför murarna”, säger Sandahl.

20 maj. Skeletten som under våren hittades bakom Kilanderska huset i Falköpings centrum återbördades ner i jorden. ”Det är viktigt att det sker med värdighet”, säger Uno Ivarsson från pastoratets fastighetsavdelning.