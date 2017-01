Minns ni nyheterna september-december 2016?

September

7 september. Det skulle bli en heldagsfestival i Folket park med en tolv band och tre DJ:s. Men när biljettförsäljningen gick trögt tvingades arrangörerna att ställa in Throwback Festival. "Det känns fruktansvärt" sa Fredrik Da Rocha Johansson, en av arrangörerna bakom festivalen.

8 september. Fastighets AB Mösseberg, dotterbolag till kommunägda Hyresbostäder Falköping, avslöjar planerna på att bygga ett stort lager med omlastning mellan lastbil och järnväg på Brogärdesområdet. Planerna omfattar två etapper, en satsning på totalt 150 miljoner kronor. "Vi tror vi kan räkna hem det" säger Ulf Eriksson, ordförande i bolaget.

14 september. En 42-årig man häktas misstänkt för att ha hållit sin hustru fången under tre år. Det avlöjas när polisen kommit till perets bostad efter ett larm om misshandel. "Det är en familj som levt helt isolerat" säger kammaråklagare Mats-Olov Johansson.

23 september. Lena Torstensson kommer att ta över som chef för vårdcentralen Oden. Primärvårdschef Lars Gotthardsson berättar också att nio personer anställts till vårdcentralen. "Vi är jätteledsna för att tillgängligheten varit så dålig" säger han odkså.

29 september. Den politiska majoriteten med S, KD och C lägger fram sitt budgetförslag för 2017. "En balanserad budget utan sparkrav" säger kommunalrådet Conny Johansson. Ett resultat på drygt 37 miljoner förutses, i stort sett de extra pengar kommunen fått av de tio extra miljarder staten lovat skjuta till. Investeringsplanerna är stora, en miljard ska satsas de närmast tre åren. Mest, 300 miljoner, är tänkt att gå åt för att bygga skolor.

3 oktober. Konstnatten fortsätter locka besökare. Och de har mycket att titta på, över 100 stopp finns markerade på Konstrundan-kartan. När rundan inleds får Vartofta-Åsaka kalla sig Årets Falbygdssocken. De tar över efter Skörstorp i ett arrangemang i Skörstorps bygdegård.

6 oktober. Konsultföretaget PWC ger omvälvande besked om skolan i Falköping. Deras förslag innebär att skolor läggs ner och att de enheter som blir kvar görs större. En renodlad högstadieskola ska skapas i Falköping, och totalt ska det finnas tio grundskolor i kommunen, enligt förslaget. Inga förskolor berörs i förslaget.

14 oktober. Företaget Pro Train i Mjölby vill starta en lokförarutbildning i Falköping. Företaget har lämnat in en ansökan om att få starta yrkeshögskoleutbildning med 25 utbildningsplatser. "Falköping ligger strategiskt" konstaterar bolagets vd KarlJohan Börjeson.

24 oktober. 18-åringen som misstänks för att ha anlagt branden på förskolan Urd i början av augusti åtalas. Han har erkänt att han orsakade branden, men förnekat uppsåt. En kastad cigarrettfimp har tänt byggnaden, säger han. I förhören erkänner 18-åringen att han hällt ut diesel på brandplatsen.

27 oktober. Katarina Bronell blir ny skolchef. Hon har varit tillförordnad skolchef sedan mars då Pernilla Bjerksjö lämnade jobbet. Bronell har handplockats för jobbet, med fackens goda minne. "I läget man befinner sig just ni kan vi förstå lösningen, säger Lärarförbundets Karin Björling Gunnarsson.

3 november. Rätten ansåg att 18-åringens historia om att en cigarrettfimp tänt den uthällda dieseln var osannolik. Han dömdes för att aktivt ha tänt på förskolan Urd, som förstördes i en brand i början av augusti. Straffet blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Det innebär att förvaltningsrätten måste pröva fallet innan han kan friges.

9 november. Det kanske är Falbygdens mest udda sommarstuga, älghuset på Wrågården. Henrik Alexandersson nappade på Sören Niklassons galna idé, och nu kunde de båda vara med vid invigningen av en sommarstuga som ser ut som en älg, med utsikt över älg- och rådjurshägnet på Wrågården.

18 november. Swedbank kommer med beskedet att bankens Flobykontor kommer att stängas. 26 januari är sista dagen kontoret är öppet. Att kunder flyttat sina bankärenden till dator och mobil är huvudskälet till stängningen, konstaterar kontorschef Niclas Andersson.

23 november. Reaktionerna börjar komma på PWC:s utredningsförslag om den kommande skolorganisationen. Föräldrar i både Odensberg och Broddetorp engagerar sig för sina skolor. "Skolan var ett viktigt skäl till att vi flyttade hit" säger Odensbergsbon Gustaf Wall.

25 november. Bengt och Lena Lund, som driver företaget B&L Lund på Samuelsgården i Bolum, utses till Årets företagare på näringslivsbanketten i Ållebergsgymnasiets entréhall. En rad priser delades ut, bland annat till de framröstade Falköpingsambassadörerna Rasmus Kilander och Johan Andersson.

5 december. En hejdundrandes gala äger rum i Odenhallen. Under rubriken ”Upp till kamp” samlas pengar in till Bancancerfonden. Patrik Zimonyi berättar om cancern som tog dottern Amandas liv och om starten av insamlingen Amanda stjärna. Lennart Jonsson får springa mångmilavis, en meter per insamlad krona. Därtill sätter Hassan Shala världsrekord i armhävningar - på knogarna.

14 december. Plantisrestaurangen rivs för att bereda plats för en ny byggnad som ska tåg klar för användning 2018. Det konstateras också att de åtta miljoner som är avsatta i investeringspengar inte kommer att räcka. ”Det kommer att kosta ett antal miljoner till”, säger kommunalrådet Conny Johansson (S). Totalt är 25 miljoner avsatta för att göra om Plantis.

15 december. Klas Wiljergård, bördig från Falköping, fortsätter att visa framfötterna. Han är regiassistent när succémusikalen Book of Mormon sätts upp i Stockholm. Premiär sker den 26 januari.

21 december. Det är klippt och klart för för de fyra nybyggda campingstugorna på Mösseberg. Kommunalrådet Conny Johansson (S) och tekniska nämndens ordförande Dan Gabrielsson (S) står för bandklippandet. Slutnotan beräknas till omkring åtta miljoner kronor.

28 december. Åsle tås nya arrendator presenteras. Det är Ingalill Sundberg som ska fixa gofikat i kaféet. ”Det finns ett nytänk inom hembydsföreningen och den utvecklingen vill jag gärna vara med i”, säger Ingalill.