I ett och ett halvt år har produktionen av In between - the exposure pågått.

Under lördagen var det inofficiell världspremiär på Cosmorama i Falköping.

- Den här filmen har levt ett eget liv, lite grann. Den har gjort som den har velat och jag har bara åkt med. Men det jag vill är att tacka för att jag har lurat hit er allihop, sa manusförfattaren och skådespelaren Bissen Winroth i sitt välkomsttal.