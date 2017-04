Mannen har förhörts i närvaro av sin advokat under lördagen, men vad som framkommit under förhören vill polisen inte gå in på.

— Ingenting säger att vi har fel person. Tvärtom stärks misstankarna vartefter utredningen fortskrider. Vi kan fortfarande inte utesluta att fler personer är inblandade, säger rikspolischefen under en pressträff, enligt TT.

Det ska även ha förekommit ett misstänkt föremål som låg i hytten på den lastbil som efter sin vansinnesfärd ner för Drottninggatan slutade i fasaden på Åhlens. Vad föremålet var för något ska polisen än inte ha kommit fram till.

— Om det är en bomb eller någon annan typ av brandfarlig vara vet vi inte . Det pågår en teknisk undersökning, säger han.

Polismyndighetens presschef Sara Kvarnström uppger för TT att ”anordningen” tidigt bedömdes som ofarlig.

— Delar av något som möjligen kan ha varit en hemmagjord bomb observerades och var uppenbart ofarlig vid tillfället för det sök som nationella bombskyddet gjorde i anslutning till släckningsarbetet av bilen, säger hon.

”Uttalad avsikt att skada vår befolkning”

Anledningen till att ärendet utreds som ett terroristbrott är att tillvägagångssättet känns igen, enligt vice chefsåklagare Hans Ihrman som leder förundersökningen.

— Sedan finns det omständigheter som talar för en uttalad avsikt att skada vår befolkning och att injaga skräck och fruktan. Det är det utredningen är inriktad på. Mycket talar än så länge för att så är fallet, säger han.

Till advokat för den misstänkte mannen har Johan Eriksson utsetts.

— Jag försvarar inte brottet. Jag försvarar en person som just nu är misstänkt för brottet. Det ligger i min försvarsgärning. Jag har försvarat många människor som begått väldigt allvarliga brott så det handlar inte om att försvara själva gärningen. Det handlar om att försvara den person är som misstänkt för gärningen, säger han till Aftonbladet.

Sammanlagt vårdas tio personer på sjukhus i Stockholmsområdet efter fredagens misstänkta terrordåd som har krävt fyra människoliv. Fyra av dessa ska vara allvarligt skadade.