Årets Motordag var den sjätte i ordning. Inför dagen pratade motordagens konferencier, Anders Mårtensson, om hur det arbetades för att försöka toppa de tidigare fem dagarna.

— Målsättingen är att toppa och att göra det bättre för varje år. Det har vi lyckats med den här gången. Nu är det upplagt för en riktig folkfest, sa Mårtensson.

Och det var mycket folk som tog sig fram till torget för att se på nya bilmodeller, bilparaden, Grålleklubben och lyssna till Nick Borgen.

— Vi är inbjudna av bilhandlarna för fjärde gången med våra veterantraktorer och Grålleklubben. Vi ställer ut våra traktorerna och sedan har vi kört ett varv runt torget. Folk gillar när man kör runt bland publiken, sa sektionsledaren för Skaraborgs Grålleklubb, Bosse Elving, som hade tagit med sin traktor av 1947 års modell.

— Grålletraktorn fyller 70 år nu. Den började tillverkas och kom till Sverige 1947. 1986 bildades Grålleklubben och nu finns det 7000 medlemmar i Sverige och tio procent av dem finns i Skaraborg. Vi anordnar bland annat åkarrundor och åker 4-5 mil med traktorerna, berättade Bosse.

1993 blev Nick Borgen tvåa i Melodifestivalen med We are all the winners. Till hockey-VM 1995 gjorde han kampsången Den glider in. I lördags sjöng han låtar av bland annat Leonard Cohen och Rolling Stones tillsammans med Anders Mårtensson. Låtarna ingick i en rebus där förstapriset var ett USB-minne med Borgens senaste skiva och ytterligare 75 låtar.

— Och om man inte gillar musiken kan man bara rensa minnet och så har man ett USB med ett par gigabyte. Det finns bara uppsidor om man vinner det här priset, skrattade Borgen från den lilla scenen på torget.