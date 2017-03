Spin of hope i Skaraborg samlade in mest i hela Sverige - 244 036 kronor - under förra årets evenemang till barncancerfonden i våras. Den 25 mars i år var målet att bräcka detta och komma upp i 500 000 kronor till de utsatta familjerna. För att lyckas hade de bjudit in lokala kändisar som Bert Karlsson och gladiatorn Roddy "Hero" Benjaminsson.