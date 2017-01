Musikskolans nya film

De senaste åren har skolorna i Falköping använt sig av musikvideor för att visa upp sin verksamhet. Nu har även musikskolan fått en sådan, en musikvideo alltså.

— Allt som är med i videon fångades på en dag, utan att vi behövde styra om något. Det visar på den bredd som finns här, säger musikskolechef Helén Olausson.

Stolta elever

Videon spelades alltså in under en enda dag, i november. Den publicerades däremot först under ett Öppet hus på skolan, på måndagen den 16 januari. Nu spelas den regelbundet på tv-skärmarna.

— Eleverna kan stolt visa upp den för sina farföräldrar, eller vilka de nu kommer hit med. Det finns en stolthet hos dem, nu kan de visa upp det de gör.

Fångar inte allt

Även om videon rymmer många av de olika aktiviteterna på skolan finns det några som uteblivit.

— Det finns några guldklimpar kvar, men den ger en bra bild av skolans verksamhet.

I videon kan vi bland annat se trumpetare, trummisar, pianister och gitarrister.

En rekordstart

Helén har även en annan god nyhet att berätta.

— Vi har haft rekord i antal ansökningar. Sedan årsskiftet har hela 55 personer sökt till musikskolan.

Det som förvånat Helén och hennes kollegor är att inget instrument verkar vara mer eftertraktat än något annat.

— Det är ganska så utspritt.

Många av de sökande har blivit antagna, men inte alla.

— Men vi har alltid plats för fler, säger musikskolechef Helén Olausson.