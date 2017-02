För omkring ett år sedan lanserades FT-appen där det även finns möjlighet att använda push-funktioner för att få meddelanden om större nyheter.

Med "Nära mig" kommer användarna att kunna ställa in vilka geografiska områden de vill ha nyheter från och även kunna få push-meddelanden när något särskilt har hänt just där (se bild till artikeln om hur du gör inställningarna). Har du appen sedan tidigare så kommer inställningarna inte att påverkas. För att ställa in "Nära mig" krävs det bara att uppdatera appen.

App-funktionen kan även samordnas med tidningarna i hela Hallpress-koncernens upptagningsområde.

– Bor du exempelvis i Falköping, men jobbar i Jönköping är det möjligt att använda båda nyhetsfunktionerna, säger George Grönwald.

Totalt har Hallpressen omkring 60 000 app-användare och intresset för att ta del av nyheter den vägen har varit stort sedan lanseringen för ett år sedan.

– Vi tror att behovet av "Nära mig" är lika stort på alla våra orter. Vi har jobbat mycket med att försöka göra en enkel och pedagogisk app eftersom du ska kunna använda den även om du inte är något "tekniksnille", säger George Grönwald.

I ett första skede är appen främst inriktad på att leverera nyheter utifrån din geografiska placering. Men i den fortsatta utvecklingen är tanken att det även ska gå att sortera sitt nyhetsflöde utifrån ämnen.

Ladda ner "Min FT" i App Store.

Ladda ner "Min FT" på Google Play.