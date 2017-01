Oväder väntas även i Skaraborg

Klass 2-varning söder om Skaraborg och klass 1-varning norr om Skaraborg. Men trots att man inte varnar för oväder här så kommer även vi få uppleva lite busväder.

— Det kommer att snöa under onsdagen och även ni kan få problem, men det kommer inte upp i varningsnivå. Hos er väntas blötsnö och hårda vindbyar men inte mycket hårda som krävs för att vi ska varna. Hos er väntas vindbyarna bli 15-20 meter per sekund, och det krävs minst 21 meter per sekund för att vi ska gå ut med en varning.

Vid lunchtid rådde vertikalt snöande och isande vind. Snöandet kommer dock avta.

— Under sen eftermiddag övergår det till regn och det finns en viss risk att det sedan fryser på. Det kommer klarna upp ganska tillfälligt och då sjunker temperaturen tillfället.

Frost uppmanar ändå folk att ta det lugnt.

— Blötsnö i kombination med hård vind kan givetvis ställa till det i trafiken.