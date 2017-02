Det var i hörsalen på Lärcenter som onsdagens paneldebatt om sysselsättning ägde rum. Initiativtagare var Connect och Mohamed Husein som är arbetsledare där.

– Meningen är att se vad det finns för alternativ men också för att se vad som skulle kunna bli bättre, sade han.

Panelen bestod av Niclas Hillestrand (S) från kommunstyrelsen, Roger Sjödahl från Bruk för alla, Conny Haraldsson som är chef på Arbetsförmedling i Falköping, Margaretha Eriksson som är samordnare på socialförvaltningen samt kommunstrateg Catarina Ungh.

De fick många frågor att besvara under kvällen men huvudtemat låg runt SFI (Svenska för invandrare), praktikplatser och vägen till sysselsättning.

– Det finns mycket jobb där ute, men språket är grundläggande. Lär ni er språket så kommer jobben, sa Roger Sjödahl.

En önskan som kom upp var att vägen till just språket och arbetsmarknaden skulle behöva bli bredare och mer anpassad för individen.

– Vi har till exempel försökt ha kvällsundervisning i SFI, men det finns inget överflöd av lärare. Vi är begränsade på grund av det. Vi har en lång kö och det är vi inte stolta över, men för att korta den krävs det att vi har fler kvalificerade lärare men det har vi inte och det är vi tyvärr inte ensamma om, sa Niclas Hillestrand.

Conny Haraldsson:

– Alla har sin egen väg till ett jobb och vi försöker tänka individuellt. Men det blev väldigt många som kom in samtidigt och vi hann helt enkelt inte med. Men individuella lösningar är det som vi eftersträvar

Catarina Ungh sa att hon förstod att det kunde kännas tungt – men att det är viktigt att aldrig ge upp.

– Jag tror att det är viktigt att ha hopp och att kämpa på och fortsätta försöka där man är för tillfället. Sedan försöker vi jobba med att bli bättre och mer flexibla.

Paneldebatten pågick under två timmar och åhörarna ställde många frågor under den tiden. Panelmedlemmarna fick också chansen att berätta om några av de projekt som finns för att hjälpa människor in i det svenska samhället och in i arbetslivet.

– Både kommunen och Arbetsförmedling jobbar mycket med detta. Vi har inte nått hela vägen fram än, men det finns ändå många bra möjligheter, sade Margaretha Eriksson.