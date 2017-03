På torsdagskvällen tändes det eld i så många som 16 trappuppgångar på Wetterlinsgatan. Det var bland annat på dörrar och anslagstavlor som någon eller några hade tänt eld. I flera fall slocknade bränderna av sig själv och enligt räddningstjänsten var det aldrig någon spridningsrisk. Ingen ska heller ha skadats i samband med bränderna och det skedde ingen evakuering.

Att det har skett i ett stort antal trapphus och därför har berört många boende gör att polisen ser allvarligt på händelserna, enligt Myssel Ekström, utredningsbefäl i Falköping. Polisen har arbetat med att få klarhet i vad som hänt under fredagen.

— Vi har utfört omfattande dörrknackning och inhämtat vittnesuppgifter. Vi har haft flera patruller på plats, både civila och målade, säger Myssel Ekström.

Sent på fredagseftermiddagen fanns inga misstänkta. Polisen har under dagen fått in vittnesuppgifter kring händelserna, men avslöjar inte vad av hänsyn till utredningen.

— Det kan påverka andra vittnesuppgifter, säger Myssel Ekström.

Myssel Ekström påpekar att dörrknackningen gjorts under dagtid och att många därför inte nåtts eftersom de varit på arbete.

— Vi är väldigt tacksamma för fler uppgifter. Vi är intresserade av vittnesuppgifter från händelserna på Wetterlinsgatan under torsdagskvällen, säger Myssel Ekström.

På tisdagskvällen skottskadades en man i underlivet på Wetterlinsgatan, men detta kopplas inte ihop med bränderna av polisen.

— Vi ser inget samband med skjutningen, säger Lars Johansson, Skaraborgspolisens utredningschef för grova brott.

Två personer anhölls i ett tidigt skede misstänkta för dådet men släpptes senare. De är inte avskrivna från utredningen men misstankarna har försvagats betydligt, uttryckte Lars Johansson på torsdagen.

Sent på fredagseftermiddagen fanns ingen som delgivits misstanke för att ha utfört skjutningen. Polisen har förhört flera personer och väntar på rapporter från rättsläkare och den tekniska undersökningen.