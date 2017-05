Projektet lanserades med en bild på Minea i solnedgången. Minea är Julia Jonssons brorsdotter och det är hon som är frontfigur för fotoprojektet. Hon föddes med det ovanliga syndromet Aperts syndrom.

I Projekt Minea bidrar Julia med hjälp av sin kamera och kreativitet till att rikta ljus mot barn och unga med andra sällsynta syndrom, särskilda behov och avvikande utseenden.

— Jag vill hylla de här barnen och dra mitt strå till stacken genom att sprida kunskap och information, och det tycker jag att vi lyckas med, säger Julia Jonsson.

Gratis fotograferingar

Under snart ett års tid har hon, genom sitt eget företag - Memories by Julia, skänkt en barnfotografering i månaden till familjer som har ett barn med just särskilda behov.

Mängder med nomineringar har kommit in från familjer från hela Sverige. Julia berättar att det inte har varit enkelt att välja ut vilka som ska få vara med.

— Jag har försökt att tänka på variationen och att sprida kunskap om olika tillstånd varje månad, men det har varit jobbigt att behöva välja bort.

Hittills har tio barn, vissa med de mest unika tillstånden, fått agera modeller framför Julias kamera. Ytterligare två ska förevigas innan projektet går i mål.

Får mycket tillbaka

— Att få träffa barnen och deras familjer är både kul och väldigt givande. Deras historier berör verkligen och jag kan ofta känna igen mig då Minea är och har varit i en liknande situation. Det känns bra att kunna hjälpa till.

Enligt Julia fungerar projektet som en påminnelse om varför om hon älskar sitt jobb.

— De här barnen är levnadsglada på ett sätt som inte går att förklara. Projektet ger mig inga inkomster men det ger mig massor med kärlek. Och det är mycket viktigare.

Stor uppmärksamhet

Mycket har hänt sedan projektet startade. Julia, Minea och Mineas föräldrar har medverkat i ett flertal intervjuer i både tv och tidningar under resans gång. Bland annat har Nyhetsmorgon i TV4 uppmärksammat projektet.

— Jag trodde aldrig att det skulle få så stor spridning, och det bästa av allt är att vi bara har mötts av positiv respons.

Huvudpersonen själv, Minea, uppskattar också uppmärksamheten.

— Hon älskar det, säger Julia med ett leende.

Utställning och kalender

I samband med att Projekt Minea avslutas kommer en fotoutställning att arrangeras i Konsthallen på Turbinhusön. Den 1 juli är det vernissage.

Dessutom har en fotokalender tagits fram i samarbete med Tida Reklam med bilder från projektet.

— Kalendern är ett sätt att nå ut och få projektet att leva vidare, förklarar Julia.

De tolv barnen som fotograferats representerar varsin månad. Kalendern innehåller flera bilder från varje fotografering, en personlig text som barnens familj skrivit och en faktaruta om varje syndrom/tillstånd.

— Den säljs i ateljén men kommer också gå att beställa online eller köpas i Konsthallen i sommar. Viss del av köpsumman går till Sällsynta Diagnosers Fond.

Till denna fond har över 15 000 kronor redan samlats in genom försäljning av fotoprodukter. På tal om att göra skillnad.