Under cellprovsveckan 15-19 maj uppmärksammar barnmorskemottagningarna att det är viktigt att ta cellprov när man blir kallad.

Cellförändringar i livmoderhalsen utvecklas långsamt. Förändringarna känns inte och märks inte. Det är därför viktigt att gå på flera kontroller i livet.

— Att gå varje gång du blir kallad ger ett bra skydd mot livmoderhalscancer eftersom cellförändringar kan tas bort innan de utvecklats till cancer. Risken minskar med 90 procent. Det gäller alla som har en livmodertapp, oavsett könsidentitet eller sexuell praktik, säger Mia Westlund, barnmorska och utvecklingsledare vid Regionalt cancercentrum väst.

Det är viktigt att även du som har vaccinerat dig mot HPV (humant papillomvirus) går på cellprovskontroll varje gång du blir kallad.

— Vaccin skyddar inte helt mot livmoderhalscancer även om det är ett bra komplement till cellprovskontrollerna, säger Anneli Ljungren, samordningsbarnmorska, Region Halland.

Under Cellprovsveckan kommer barnmorskemottagningarna att dela ut informationsmaterial och karameller på och utanför barnmorskemottagningarna för att uppmärksamma vikten av att ta cellprov.

Det är femte året som cellprovsveckan genomförs och tidigare år har man använt en särskild buss som bland annat körts till Skövde. Men när arrangörerna av veckan skulle hyra bussen i år visade det sig att den var såld.

— Vi hoppas få tillgång till en buss längre fram, säger Mia Westlund.

I Västra Götaland och Halland bjuds alla mantalsskrivna kvinnor i åldrarna 23-50 år in till Gynekologisk cellprovskontroll vart tredje år. Efter 50 års ålder glesas kontrollerna ut till vart femte år fram till 60 års ålder då kontrollen avslutas.

Under veckan finns möjlighet att via e-post enkelt få reda på när man senast tog ett gynekologiskt cellprov. Kvinnor kan skicka sitt personnummer via e-post till cellprov@vgregion.se för att få reda på när de senast tog sitt cellprov.

— Det går att skicka frågan även under andra tider på året, men man kan få vänta någon vecka. Vi har bättre bemannat under cellprovsveckan, säger Mia Westlund.

Det görs inte fler cellprover än vanligt under cellprovsveckan, men enligt Mia Westlund brukar man se en effekt att fler kommer när de får en kallelse efter veckan.

Cellprovsveckan är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, Regionalt cancercentrum väst, Kunskapscentrum för Jämlik vård och Kunskapscentrum för sexuell hälsa. Flera landsting anordnar liknande aktiviteter någon gång under veckorna 17-21. Förhoppningen är att det kommer att bli en årligen återkommande Cellprovsvecka i hela landet.