Nästan dubbelt så många gick ur Svenska kyrkan under 2016 som året innan. Under 2016 valde 90 000 medlemmar att lämna Svenska kyrkan, jämfört med 47 000 under 2015. Det gör att Svenska kyrkan idag har 6,1 miljoner medlemmar.

FAKTA: Utträden ur Svenska kyrkan I Skara stift är omkring 370 000 personer medlemmar i Svenska kyrkan. Vid en jämförelse av .. FAKTA: Utträden ur Svenska kyrkan I Skara stift är omkring 370 000 personer medlemmar i Svenska kyrkan. Vid en jämförelse av åren 2005, 2010 respektive 2015 kan man se att antalet aktiva utträden har minskat. 2005 var ett kyrkovalsår, vilket kan förklara det högre talet då. Antalet utträden ökade dock kraftigt under år 2016, även i Skara stift. Aktiva utträden ur Svenska kyrkan, Skara stift: 2005 - 4 218 2010 - 3 501 2015 - 2 848 2016 - 5 741 Källa: Skara stift, Svenska kyrkans analysenhet

LÄSER DU VIA APP? Se tabell här över Skaraborgs pastorat och församlingar

Svenska kyrkan bedömer att två mediegranskningar har bidragit till tappet, bland annat Sveriges Radios kartläggning av olika resor och kostnader hos olika pastorat och församlingar. I vissa fall rörde det sig om mycket stora kostnader för utlandsresor och middagar för kyrkans anställda och politiker.

Enligt Pernilla Jonsson, analyschef inom Svenska kyrkan, var det många som trädde ut ur kyrkan under juni och juli. Detta menar hon tydligt kan kopplas till mediers granskning av kyrkans resor i början av sommaren och att det speglar en förtroendefråga.

— Utträdena fortsatte sedan att ligga på en högre nivå än vanligt fram till och med oktober, men det går inte att på samma sätt koppla till några enskilda händelser, säger Pernilla Jonsson.

Sveriges Radio kunde inte se att församlingar och pastorat i Skara stift hade gjort något liknande. Andelen aktiva utträden i förhållande till medlemsantalet är ändå något högre inom Skara stift (1,55 procent), jämfört med riket i stort (1,48 procent).

FAKTA: Skillnader i pastorat och församlingar Det finns väsentliga skillnader mellan församlingar inom pastoraten. I Falköpings pastorat .. FAKTA: Skillnader i pastorat och församlingar Det finns väsentliga skillnader mellan församlingar inom pastoraten. I Falköpings pastorat har Åslebygdens församling 87,8 av folkmängden som medlemmar. Även i Yllestad (83 procent) och Slöta-Karlebys (81,6 procent) församlingar är andelen kyrkomedlemmar hög. Inom Skara pastorat har Ardala församling högst andel medlemmar i Svenska kyrkan, 76,6 procent. I Norra Billings pastorat har Värings församling 81,2 procent medlemmar.

— När något händer inom Svenska kyrkan, då tänker man inte på att vårt stift, våra församlingar inte är med, säger Jacqueline Björnram, chef för församlingsavdelningen i Skara stift, och fortsätter:

— Jag kan förstå att man reagerar. Man betalar för att vara med i kyrkan. Då vill man att pengarna ska användas rätt. Nu har man försökt hitta sätt att hantera det här. I somliga församlingar hade man en tydlig skriftlig policy, hos andra har det inte funnits. Det har fungerat ändå, men nu har man förstått värdet av att det är viktigt att ha en policy. Jag tycker att man har rätt att förvänta sig av oss att vi ska ha en god hantering och det har vi ju i det allra flesta fall, säger Jacqueline Björnram.

Under 2016 valde drygt 8 000 människor att träda in i Svenska kyrkan, vilket är ungefär på samma nivå som de senaste åren.

Under kyrkovalsår brukar man kunna se att fler medlemmar lämnar Svenska kyrkan. År 2017 är ett sådant år. Kan man förvänta sig ännu fler utträden under det kommande året?

— Det har varit så några gånger. Vi vet inte, men det kan mycket väl vara så. Hoppas i alla fall att många går och röstar och vet att man kan rösta från 16 års ålder, säger Jacqueline Björnram.

Hur ska Svenska kyrkan göra för att behålla sina medlemmar?

— Jag tror att mycket handlar om kommunikation, att berätta vad vi gör. Man arbetar väldigt mycket och bra inom olika frågor, men man kanske inte berättar om det så mycket, säger Jacqueline Björnram.

Hon exemplifierar med kyrkans sociala arbete med gamla, på sjukhus, i fängelser och för personer med psykisk ohälsa. Att bevara det gemensamma kulturarvet och historien i kyrkor och kyrkorum ingår också i kyrkans uppdrag, liksom musik och körer för alla åldrar.

— Det finns en hel del som är med i kyrkan för att stötta det här arbetet.

Det är en större andel storstadsbor som lämnar kyrkan än småstadsbor. Det går också att se skillnader inom Skaraborg, där det är vanligare att Skövde- och Lidköpingsbor avslutar sitt medlemskap i Svenska kyrkan än bland medlemmar i de omgivande kommunerna.

— Det är alltid farligt att generalisera, men det kan vara så att på de små platserna ser man mycket mer av kyrkans arbete. Man lever så nära varandra, träffas i det dagliga och ser mer av det som kyrkan gör. I en storstad är det inte säkert att man stöter på kyrkan.

Vad vet ni om orsakerna till att medlemmar går ur kyrkan?

— Vi frågar ju aldrig i verksamheten om man tillhör kyrkan eller inte, men i församlingarna i samband med utträden när man ändå kommer och lämnar in blanketten ser vi att det är en ganska stor bredd på varför man går ur. Ibland kan det vara något man är besviken på, ibland är det ekonomiska skäl, för en del handlar det om tro.

Källa: Nyckeln till Svenska kyrkan