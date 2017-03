På herrsidan vanns Vasaloppet av norrmannen John Kristian Dahl efter en tät spurtuppgörelse och ett lopp på strax under fyra timmar. Damloppet vanns av Britta Johansson Norgren på tiden 04:19:43, drygt en och en halv minut före Astrid Øyre Slind som slutade tvåa.

Så här gick det för de lokala åkarna:

92) Tärning, Ludwig, Falköpings AIK SK, 04:18:40,492) Westermark, Daniel, IK Wilske, 04:52:02, 1169) Lans, Rebecka, AXA SC, 09:49:56, 1587) Neuman, Malin, FAIK, 11:01:54, 2620) Johansson, Mårten, FAIK, 05:55:25, 2704) Augustsson, Tom, AXA SC, 05:57:38, 2880) Franzén, Ola, FAIK, 06:02:05, 3651) Tell, Bertil, FAIK, 06:20:56, 3908) Johansson, Håkan, Gudhems IF, 06:27:20, 3995) Lyreborg, Micael, IK Högaborgs Atleter, 06:29:52, 4312) Odén, Peter, Redvägs SK, 06:38:08, 4503) Weberg, Emil, AXA SC, 06:43:59, 4522) Angrimer, Tobias, FAIK, 06:44:58, 6010) Lans, Fredrik, AXA SC, 07:26:03, 6085) Rosenström, Roger, FAIK, 07:27:50, 6920) Berggren, Andreas, AXA SC, 07:51:05, 6923) Ekholm, Joakim, AXA SC, 07:51:13, 7180) Wallin, Jakob, IK Wilske, 07:59:00, 7250) Blom, Anders, FAIK, 08:01:08, 8130) Engström, Markus, AXA SC, 08:30:37, 8403) Claesson, Leif, Gudhems IF, 08:39:44, 8477) Claesson, Claes, Redvägs SK, 08:41:37, 8515) Sundberg, Emil, FAIK, 08:43:01, 8572) Eriksson, Lennart, FAIK, 08:45:29, 8594) Löwing, Mats, Redvägs SK, 08:46:37, 8608) Sjöberg, Johan, FAIK, 08:47:01, 8659) Nilsson, Pär, FAIK, 08:48:18, 8780) Wallin, Kristian, IK Wilske, 08:52:34, 9307) Dittmer, Ulric, IK Wilske, 09:13:38, 9520) Johansson, Victor, FAIK, 09:23:36, 9663) Eliasson, Martin, AXA SC, 09:29:50, 10047) Arvidsson, Bruno, AXA SC, 09:48:31, 10409) Lennartsson, Daniel, 10:06:12, 10991) Dahl, Claes, FAIK, 10:45:09.

Fotnot: Resultatlistan innefattar åkare med bostadsort Falköping eller kringliggande orter. Endast åkare som fullbordat loppet listas. Damer och herrar rankas var för sig.