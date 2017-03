I år är det tio år sedan han köpte Nordic Sound Lab. Den legendariska studion i Skara byggdes upp av Torgny Söderberg, Lasse Holm och Anders Engberg och verksamheten sprutade ur sig hits på 90-talet. Dit kom många stora artister för att spela in, Lena Philipsson, Deep Purple-medlemmen Glenn Hughes och många andra.

Nordic Sound Lab I dag är Nordic Sound Lab fyllt av verksamhet. Detta är några av de fasta hyresgäst.. Nordic Sound Lab I dag är Nordic Sound Lab fyllt av verksamhet. Detta är några av de fasta hyresgästerna vid sidan av Bengan Anderssons egen verksamhet: Kusinerna Jonas Frisk och Martin Olsson, kompositörer som skriver både till sig själva och till andra. De skrev bland annat sångtexten till Tungevaag & Raabans feat DJ Charlie who? hit Russian roulette. Revenue music group är ett digitalt distributionsbolag som drivs av Eric Johansson. Enkelt uttryck hjälper han artister med marknadsföringen och spridningen av deras musik. Bland kunderna finns bl.a. artisten Günther. Johan Randén, kompositör som skriver både till sig själv och för artister i USA och Japan. Låtskrivaren Johan Svensson arbetar åt Epidemic, ett bolag som gör licensfri musik till radio och tv. Staffan Åkerblom har skivkontrakt och skriver egen musik. Per Anders Edvinsson producerar ljud för Tools webutbildning, men skriver också egen musik. Johan Wendt är låtskrivare och musiker. Han är för övrigt son till den i schlagersammanhang välkände Mikael Wendt, som skrev hits som Lotta Engbergs Fyra bugg och en Coca-Cola. Ola Johansson, trumlärare på Skara musikskola, som även arbetar en del med videoproduktioner Studiefrämjandet har funnits i huset i tio år och hjälper till med inspelningar för band i framför allt Skara-Götene-Lidköpingsområdet. MOP - hyr också in sig i lokaler och har undervisning. Dessutom hyr andra artister, producenter och kompositörer in sig i lokalerna.

— Jag såg potentialen och framför allt hade jag bilden av hur det hade varit i huset under guldåren, berättar Bengan Andersson, som var med redan från starten som musiker.

Han köpte verksamheten av Walter Bäcklin, som drev studion 2003-07, och började genast arbeta för sin vision: att bygga upp verksamheten på nytt.

— Jag hade verkligen tur med tajmingen. Eftersom Bert Karlsson la ner sin studio samtidigt, så jag kunde köpa en del utrustning därifrån och Dille Diedricson, som nyligen gick bort, flyttade hit . Han var här i åtta år och blev en god vän .

Bengan Anderssons ambition för Nordic Sound Lab har varit att skapa en kreativ mötesplats.

— Att jobba med musik är ett ganska udda yrke. Du är ofta ensamarbetare och jobbar du hemifrån blir du väldigt ensam, säger Bengan Andersson, som med Nordic Sound Lab ville skapa en samlingsplats för kompositörer och andra musikarbetare.

Han har lyckats. I dag sjuder huset av aktivitet. Bland hyresgästerna finns kompositörer, distributör, musiker och utbildare. Studiefrämjandet är en av dem, skolan Music and production, MOP, en annan.

— Det är nyttigt för eleverna att komma ut i verkligheten, att få besöka och vara i en professionell miljö som inte är uppbyggd bara för att passa skolan, menar Bengan Andersson, som själv är lärare på MOP.

Precis som flera av hyresgästerna på Nordic Sound Lab är han en man med många järn i elden. Han jobbar med studioverksamhet, hjälper till med inspelningar, mixar och producerar när så efterfrågas, men jobbar också som musiker. Just nu spelar han med Lasse Holm i ett projekt och även med Elisa som turnerar med en populär rockshow och nästa vecka väntar en spelning på Lumber och Karle med egna gruppen Steely Band, ett tributeband till amerikanska jazzrockgruppen Steely Dan. De har tidigare spelat med Jojje Wadenius som gäst, den här gången står Ole Børud vid micken. Själv sitter Bengan Andersson bakom trummorna.

— Jag frilansar och hoppar in där det behövs, menar han.

Det innebär att han ena veckan kan spela med Jessica Andersson och nästa spela in ett trumkomp till en bluesskiva som en kund i Piteå beställt.

Då sköts allt över nätet . Andra gånger kommer kunderna till Bengan och studion i Skara.

— The Royal Concept har varit här ett par gånger för att skriva musik. Då har de varit här en vecka och spelat in när de fått en idé, berättar han.

Även andra artister har jobbat på samma sätt. Nordic Sound Lab är nästan unik på det sättet, att där finns utrymme och möjlighet att spela in. I dag är nästan alla andra stora studios borta i landet.

— Skillnaden nu och för 15 år sedan är att nu görs det många fler, men mindre jobb, förklarar Bengan Andersson. Ett band som Sapphire kan komma hit och göra en truminspelning i tre dagar, sedan åker de hem och gör resten av inspelningen i mindre studio & hemma. Förr bokade man upp studion i sex till åtta veckor.

En av dem som regelmässigt hyr in sig hos Bengan är välkände producenten Thomas "Plec" Johansson. Från början hade de två en gemensam studio utanför Skara, innan Plec flyttade in Nordic Sound Lab. Sedan ett par år utgår han från Skövde, men återvänder till Bengans studio när några av hans band ska spela in.

Han jobbar mycket med metalband, och gör alla typer av internationella jobb. Nyligen jobbade han ett med ett band från Costa Rica & i fjol var det Cyperns Eurovisionbidrag som spelades in här, berättar Bengan Andersson.

En annan duktig musiker som Bengan samarbetat med i flera år är Johan Randén. Han har släppt flera egna album, men skriver också åt andra. För honom är studion mer än en arbetsplats.

— Det är ovärderligt att kunna sitta här. Miljön är härlig och akustiken gör det lätt att jobba, du hör allt, menar Johan Randén.

Genom åren har otaliga artister gästat Nordic Sound Lab och många guldkorn har spelats in där. Om Bengan Andersson får bestämma kommer verksamheten på studion att bestå. Den har till och med fått en filial i Partille, där Bengan driver en studio åt kommunens verksamhet på estetprogrammet, fritidsverksamheten & kulturskolan.

För egen del har han ett nytt projekt i pipeline, men det är inget som han vill avslöja några detaljer om än. Under tiden jobbar han vidare med alla andra uppdrag.

— Jag har lite svårt att säga nej, säger han och skrattar.