MELODIFESTIVALEN Det handlar om i första hand om två låtar i förhandsspekulationerna.

FO&O:s bidrag "Gotta Thing About You" och Robin Bengtssons "I Can´t Go On".

En del tror också på Jasmine Kara, men det tycks inte påverka spelbolagens oddsättning.

Klart är dock att det kommer att bli en ganska jämn deltävling.

Här följer tidningens recensent Leif Claessons betyg på låtarna i Växjö arena.