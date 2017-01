Sagan om hur världscupen hittade till Ulricehamn

Sommaren 2015 stod det klart att Svenska Skidförbundet tilldelats ytterligare två världscuptävlingar - en 2017 och en 2019. Förbundet gick ut till landets föreningar och uppmanade dem att söka arrangörskapet.

Ulricehamn fick snabbt ihop en grupp som tillsammans arbetade fram en gedigen ansökan.

— Jag tyckte vi fick till en bra ansökan, säger Karl-Erik Claesson, ordförande i organisationskommittén.

Flera starka kandidater sökte, både erfarna världscuparrangörer och nyare arrangörer.

"Sprider skidsporten"

I slutet av september 2015 kom så beskedet att Ulricehamn tilldelats tävlingarna av Svenska Skidförbundet. I början av oktober godkände också FIS, det internationella skidförbundet, Ulricehamn som värdstad.

— Anledningen som vägde tyngst var att man såg möjligheten att sprida skidsporten i södra Sverige. En tävling av denna dignitet har aldrig arrangerats så långt söderut tidigare, säger han.

En annan viktig faktor som framhålls av Karl-Erik är att en storpublik finns i området. Hela 2,8 miljoner människor har mindre än två timmars restid för att nå tävlingarna.

— Kommunikationer och logistisk är alltid viktigt vid evenemang som detta, och vi tycker att vi har ett bra läge. Landvetter finns 45 minuter bort, och runt omkring finns bra vägar och kollektivtrafik.

Publiken på Lassalyckan kommer att ha sin en given favorit i spåren. Hanna Falk, som representerat Ulricehamns IF sedan barnsben, kommer med all sannolikhet att finnas på startlinjen.

— Att ha en världsstjärna som tävlar på hemmaplan slår givetvis högt, menar Karl-Erik.

Snötillgång har oroat

Anläggningen som kommer bära evenemanget på sina axlar, Lassalyckan, är unik i sitt slag. 20 idrotter finns samlade på området, och de olika sporternas lokaler kommer väl till pass för olika ändamål under tävlingshelgen.

— Det ska finnas plats för allt från media och VIP-utrymmen till skötrum för åkarnas barn. Vad gäller banan så är jag övertygad om att vi har en världscupbana i dess rätta bemärkelse, säger Karl-Erik.

Något som dock setts som problematiskt har varit tillgången på snö, vilket som bekant aldrig är garanterat kring våra breddgrader. När tidningen besöker anläggningen är det dock tolv minusgrader och drygt 50 snökanoner sprutar för full kraft, till arrangörernas stora lättnad.

— Förra året lagrade vi snö vid Ulricehamn Ski Center (slalombacken) genom att täcka över den med sågspån. Det ser ut att bli lite varmare till nästa vecka igen, och vid ett möte nyligen beslutade vi att använda oss av den snön. Det är vår enda snöförsäkring, säger Karl-Erik som kollar upp vädret på fem olika sajter varje kväll.

Ekonomi är en viktig fråga i många sammanhang, och inte minst när det kommer till att arrangera en längdskidtävling i världsklass. Arrangörernas intäkter kommer huvudsakligen från sponsorer och biljettintäkter.

— På sponsorsidan har runt 100 företag slutit upp och bidragit med allt från 1,5 miljoner till 10 000 kronor. Det märks att evenemanget engagerar, för både näringsliv, föreningar och gemene man sluter upp kring tävlingarna.

Världscup även 2019

I ansökan ingick som sagt inte bara en, utan möjligheten till två världscuptävlingar. 2019 står Ulricehamn preliminärt på tävlingsschemat, men då behöver man först leverera bra tävlingar nästa helg.

— Den organisation vi nu har byggt upp kommer underlätta arbetet inför nästa tävling. 19-20 januari 2019 hoppas vi på nya tävlingar i Ulricehamn, säger Karl-Erik Claesson.