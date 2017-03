Världsnaturfonden ligger bakom initiativet Earth Hour, kampanjen som uppmanar hushåll och företag att släcka belysningen under en timme. 2007 var första gången Earth Hour hölls när Sydney släcktes ner.

Nedsläckningen mellan 20.30-21.30 är långt ifrån den enda som händer i Falköping för att uppmärksamma miljön under "Earth Hour-dagen".

— Vi har jobbat med en utställning på Bildkällan och de här fotoplankorna som folk har fått skicka in bilder till. Ikväll blir det den stora grejen. Då har vi livemusik i två kaféer och i kyrkan. Det är en blandning av olika musikstilar. Vi har kurdisk och svensk folkmusik. Det är lite världstema på det också. Klockan halv nio släcker vi ner och då har vi tusen levande ljus, berättade Robert Coe på Falköpings Kommun.

Annorlunda satsning

Förra året uppträdde Tomas Andersson Wij, Lisa Ajax och Patrik Isaksson. Till i år har Falköpings Kommun ändrat sitt koncept.

— Det här är en satsning på ett annat sätt. Förut har vi haft en jättestor konsert med kända artister. Det var en storsatsning pengamässigt. Det är mycket som händer nu under lördagen och vi har försökt att blanda in olika aktörer. Vi försöker dra folk till torget och kaféerna ska vara med och få in lite business. Det blir ett lite annat stuk.

Under förmiddagen skruvades träd fram på torget.

— Vi vill göra något som symboliserar miljön och ett träd ligger alltid nära till hands. Vi försöker återställa det till sin ursprungsform från virke och skräp som vi hämtat från bygghandeln. Det är lite överblivet material som vi försöker använda oss av. Sedan har vi haft hjälp av barn att sätta på löv på grenarna. Vi har velat skapa en färgklick, sa konstnären Dano Wilhelmsson.

— Idén är också att man kan skriva idéer på lappar och att man ska kunna sätta fast dem på trädet. Det kan vara både sådant som man vill att Falköping ska göra och tipsa andra om vad man själv gör, sa Robert Coe.