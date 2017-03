Liselott Johansson, uppväxt i Sätuna utanför Falköping, jobbar sedan 2008 som vd för teknikföretaget Greater Than, som så sent som förra veckan blev noterat vid Nasdaqbörsen. Nyligen har Greater Than, ihop med Moderna Försäkringar, lanserat en helt ny – och revolutionerande typ av bilförsäkring. Foto: Privat