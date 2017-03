Self Made är, förutom en talangjakt, en plattform som ska koppla ihop nya artister med deras fans. Det är en digital plattform som ska sätta strålkastarljuset på lovande artister i en tid då stjärnor skapas på internet, innan de sugs upp av storbolagen.

Nyligen valde Emil Johansson från Falköping att skicka en ett klipp till tävlingen, på klippet gör han en cover på Ed Sheerans hit "Shape of You". Med det bidraget deltog han i Self Made förre veckan i i konkurrens med många andra tävlande så lyckades han vinna.

— De åtta bästa från den tävlingen gick så vidare till nästa steg, som nu avgörs under innevarande veckoslut, förklarar Emil.

Samma låt

De åtta tävlande blev i början av veckan uppringda och fick via livesändning på Skype göra ännu ett framträdande, där det stod var och en fritt att göra sin grej.

— Jag var så jäkla nervös att jag valde att köra "Shape of you" även denna gång, då jag känner mig väldigt trygg med den låten. Skillnaden var dock att nu körde jag den helt akustiskt, veckan innan var det med bakgrund, säger Emil.

Nu är det då upp till allmänheten att avgöra vilket av de åtta bidragen som kommer att vinna och gå vidare till åttondelsfinal i denna digitala talangtävling.

— Omröstningen började i torsdags och avslutas vid middagstid i morgon, lördag. Man kan rösta antingen via webben eller via sms. Varje person kan rösta en gång per sätt under de tre dagarna, så som mest kan man ge en deltagare sex röster, förklarar Emil.

Flest visningar

Deltagarna har ingen koll på hur de ligger till under omröstningsperioden, men de kan se hur många visningar som deras – och även de andras – bidrag har.

— Just i skrivande stund ligger jag etta på listan, men det behöver inte betyda så mycket. När jag vann det första steget i förra veckan, så hade den som kom tvåa betydligt fler visningar än mig, påpekar Emil.

För den som vill veta mer om tävlingen, kolla in bidragen och kanske ge Falköpingskillen – eller någon annan deltagare – sin röst, så surfar man in på www.goselfmade.com. Vill man rösta via sms på Emil så skickar man meddelandet 9528FC till telefonnummer 076-944 65 55. Hans bidrag kan du se på https://goselfmade.com/w/LuoLSSiRac0

Till vardags arbetar 24-årige Emil Johansson som lärare på det estetiska programmet vid Ållebergsgymnasiet i Falköping samt på högstadiet vid Flobyskolan.