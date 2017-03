Skövde betalade miljoner till rekryteringskonsulter

Under två år betalade Skövde kommun två miljoner kronor till olika rekryteringsföretag, mångdubbelt så mycket som grannkommunen Falköping.

— Vi har under de här åren haft stora rekryteringssvårigheter, säger Leif Walterum (C), ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott.