Fakta: Inställda matcher

Följande matcher tvingades ställas in.

Herr: Floby IF - Moholms SK, Värings GoIF - Kinnarp-Slutarps IF, Valtorps IF - FC Skövde, Fagersanna IF - Tidavads IF, Grolanda IF - Mölltorp-Breviks AIF, IFK Värsås - Torsö BIF, Borgunda IK - Trollekis, Ekedalens SK - Sandhems IF, Kinne-Vedums IF - Våmbs IF, Levene-Skogslunds IF - Östadkulle SK, Säven/Hol - Sjuntorps IF, Jung/Kvänum 10 IF A - Upphärads IS.

Dam: Vartofta SK - Jula BK, Ulvåkers IF - IFK Tidaholm, Skultorps IF - IFK Värsås, IK Friscopojkarna - Jung/Kvänum 10 IF.