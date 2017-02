2016 var året då de statliga pengarna motade ett budgetunderskott för socialnämndens individ- och familjeomsorg i Falköping.

Nämndens verksamheter delas in i två delar, där Individ- och familjeomsorgen, IFO, gick med 6,5 miljoner plus. Den andra delen rör äldreomsorg, funktionsnedsättning och förvaltningsövergripande verksamheter, och slutade på cirka 7,3 miljoner plus.

I IFO:s fall rör det sig till stor del om den statliga ersättningen för mottagandet av ensamkommande barn.

— Vi har valt att sköta det här i egen regi och sitter inte fast i dyra avtal som många andra kommuner gör, betonar Susanne Larsson.

Till skillnad från år 2015, då kommunen brottades med överbeläggningar, har inflödet enligt årsredovisningen avstannat nästan helt.

Fler till jobb

Det som bekymrar Larsson inom IFO:s område är antalet barn som behöver omhändertas. Bara i december förra året omhändertogs 18 barn. Det ställer höga grav på personalen inom en redan ansträngd personalgrupp där det är svårt att rekrytera.

Ett område där IFO kan se ett ljus i mörkret rör försörjningsstödet. Där fick nämnden ett tillskott på fem miljoner kronor via kommunstyrelsen. De användes för att få fler från försörjningsstöd till sysselsättning.

— Vi kom igång under det sista kvartalet förra året och hittills har 19 personer kunnat anställas inom kommunal verksamhet säger socialchefen Magnus Schedin.

— Det betyder att 19 familjer blir självförsörjande, tillägger Susanne Larsson.

Snart bostadsprojekt

Inom kort väntar sjösättningen av det tvååriga projektet Bostad först. Beslutet fattades i augusti förra året och syftar till att minska hemlösheten.

— Vi tittar på avtalen med fastighetsbolagen och hoppas komma igång snart, säger Schedin.

Han kan även se tillbaka på ett 2016 som inom äldreomsorgen innebar att nämnden fattade beslut om ett demenscentrum.

Det var också året då det nya LSS-boendet på Sveavägen invigdes och Floby äldreboende nyinvigdes. Lägre driftskostnader i samband med den sistnämnda ombyggnationen är en bidragande orsak till plusresultatet, men också statliga stimulans- och prestationsersättningar.

Heltid på boenden

Omorganiseringen inom hemtjänsten har också bidragit till minskade kostnader. Samtidigt konstaterar socialchefen att hemtjänsten gick back med 7,5 miljoner.

— Det är klart bättre än tidigare, men vi behöver fortsätta arbetet och samtidigt se till att vi har fungerande scheman för personalen, menar Schedin.

Arbetet med att kunna erbjuda heltid är nu färdigt när det gäller dem som arbetar på äldreboenden. Ökningen av tjänstgöringsgraden motsvarar 11 heltidstjänster inom äldreboendena, som har cirka 450 anställda.

— En del har också valt att gå upp i tid, men inte heltid, understryker Susanne Larsson.