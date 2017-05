Kristi Himmelsfärdhelgen + Festistad=sant. Så har det varit i många år i Falköping.

2016 tog Aktiv Handel steget och byggde ut evenemanget i centrum med en Stadsfest, där Falköpingsborna kunde träffas och umgås över en bit mat en lång bit in på kvällen.

— Det kom nog närmare 800 personer, berättar Kent Kyrk, en av Falköpings krögarprofiler.

I år väntar mer än dubbelt upp av aktiviteter och evenemang kring den traditionsenliga helgen. Under både fredagen och lördagen kommer 13 krögare och kaféer att stå för mat- och fikaservering på Stora torget. Öppettiderna är förlängda till en bit in på nattkvisten och en rad artister och evenemang står på agendan under båda dagarna.

Det omfattande programmet har möjliggjorts av 100 000 kronor från Falköpings kommun.

— Huvudmålet i vår kommunala budget är social hållbarhet. Det handlar ju bland annat om att så mycket som möjlighet är tillgängligt för så många som möjligt. Det var ingen tvekan om att vi skulle vara med i den här satsningen, säger Conny Johansson.

Den andra hälften av finansieringen kommer från Aktiv handel och deras sponsorer. Totalt har resurserna räckt till ett program som pågår under många timmar och har alla Falköpingsbor som målgrupp.

Under båda dagarna väntar punkter som hinderbana, ruschkanor och ansiktsmålning. Under fredagen bjuder Falbygdens energi på elbilsrace för barnen. Ett minidisco går av stapeln på eftermiddagen innan förfest med trubadur tar vid.

Art Dance framträder och följs på kvällskvisten av Marcus Wilsson och The Late Night Boogie Band. Senare på kvällen är det dags för After beach med Moderna tider som spelar covers av Gyllene tider.

På lördagen ställer sig Annika Herlitz, artisten bakom Elsas röst i den svenska versionen av Frost, på scenen.

Senare på eftermiddagen kommer musiken från Pang Pang Panini med bland annat Gary Geszti.

Den som sedan är sugen på att utmana Ullaredsprofilen Ola-Conny på kôrvätartävling gör rätt i att vara hungrig.

— Han är född på Falköpings BB och har lovat att öva på sin Skaraborgsdialekt tills han kommer, betonar Woori Gennemark.

Hon är spindeln i stadsfestnätet och glädjer sig åt det fina gensvaret hos både handlare och krögare.

Lördagens kvällsprogram innehåller bland annat Rockslaget, där fyra lokal band tävlar mot varandra i Studiefrämjandets regi, och bedöms av en jury.

Johanna Beijbom, som bland annat kom på tredje plats i Danmarks Melodi Grand Prix, framträder innan Janes Bomb avslutar partykvällen.

Kent Kyrks ord är kort sagt ingen överdrift.

— Det blir fullt pådrag hela fredagen och lördagen.