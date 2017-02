Tre stjärnor

1. En värld full av strider

Artist: Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia

Låtskrivare: Jon Henrik Fjällgren, Sara Biglert, Christian Schneider, Andreas Hedlund

Claesson recenserar: Sveriges mest berömda renskötare från Mittådalens sameby i Härjedalen sjunger som om han ville starta en lavin.

Och det låter precis som ni trott.

Det är pampig naturromantik, etno och jojk i en ganska långsam ballad, som säkert kan få många att somna framför tv:n. Det lyfter först när duettpartnern Aninia fixar en tonartshöjning i refrängen.

Just nu ligger "En värld full av strider" på en delad fjärdeplats tillsammans med Alice låt.

Och den kan mycket väl sluta där.

Vinstchans: Kan gå till Andra chansen i Linköping.

Två stjärnor

2. Running With Lions

Artist: Alice

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Andreas Stone Johansson, Dennis Jamm, Alice Svensson

Claesson recenserar: Nu gör sångerskan debut i Melodifestivalen med en låt hon bland annat skrivit ihop med Andreas "Kizunguzungu" Wrethow.

"Running with Lions" börjas precis som låttiteln anger med ett lejonvrål, om än lite tamt.

Det är helt okey, men väldigt tillrättalagt och soundet får tankarna att hamna hos en yngre upplaga av Kate Perry.

Alice har tävlat förr i programmet Idol, där sångerskan blev tvåa 2015, så själva tävlingsmomentet borde inte bereda henne några problem.

Vinstchans: Alice har en möjlighet att nå Andra chansen

En stjärna

3. Bound To Fall

Artist: Les Gordons

Låtskrivare: Jonatan Renström, Albert Björliden, Andreas Persson, Carl Ragnemyr, David Runebjörk, Jimmy Jansson

Claesson recenserar: En låt lätt att sjunga med i och pojkbandspop av det enklare slaget.

Visserligen lär ett antal tonårstjejer att falla pladask för deras charm, men jag tror ändå inte att det räcker för att det här bandet ska ta sig vidare från deltävlingen i Skellefteå arena.

Det är helt enkelt för utspätt och intetsägande.

Bidraget kan närmast beskrivas som indiepop light.

Örebrobandet kom sjua i tävlingen "Svensktoppen nästa", men tydligen bra nog för Melodifestivalen 2017.

Jag håller inte med.

Vinstchans: Ingen.

Fyra stjärnor

4. As I Lay Me Down

Artist: Wiktoria

Låtskrivare: Justin Forrest, Jonas Wallin, Lauren Dyson

Claesson recenserar: Wiktoria bjuder på Melodifestivalens mest omedelbara låt och föga förvånande har den en tydlig dragning åt country.

Men sångerskan har en röst som verkligen passar för den typen av låtar.

Ifjol kom hon fyra med låten "Save Me" och det skulle inte förvåna mig om det går ännu bättre i år.

Det är högt tempo och soundet för omedelbart tankarna till Avicii.

Hur det än går på lördag är den 20-åriga sångerskan redan klar för Diggiloo-turnén i sommar.

Vinstchans: Går direkt till Friends arena.

Två stjärnor

5. När ingen ser

Artist: Axel Schylström

Låtskrivare: Behshad Ashnai, Axel Schylström, David Strääf

Claesson recenserar: Bidraget har ett tjusigt handklapp och det är lätt att sjunga med i refrängen.

Men jag faller definitivt inte pladask .

Det här handlar om en modern poplåt och där skulle jag egentligen kunna sluta.

Men vi kan konstatera att Axel är känd för ett antal saker.

2015 tävlade sångaren i idol, han har spelat A-lagsfotboll med IK Sleipner och när han tog studenten klättrade han upp på ett tåg och fick 16 000 volt genom kroppen.

Han överlevde och står nu på Melodifestivalens scen med "När ingen ser"

Vinstchans: Går förmodligen till Andra chansen.

Två stjärnor

6. Du får inte ändra på mig

Artist: Sara Varga och Juha Mulari

Låtskrivare: Sara Varga, Lars Hägglund

Claesson recenserar: Det här är vispop och bidraget känns lite konstlat.

Detta trots att det framförs av Sara Varga, som gjorde succé i Melodifestivalen 2011 med dramatiska "Spring för livet". Hon gör en duett med Juha Mulari, som skivdebuterade som 50-åring.

Men om Saras förra bidrag hade ett allvarligt budskap och kraft, så är det här väl lättsmält och den lär sluta längre ner i startfältet.

Min förre kollega Anders Nunstedt kallar låten för "teatralisk" och jag har faktiskt svårt att inte hålla med. Detta även om jag gillade Vargas tidigare insats..

Det vill till att den nykomponerade duon verkligen lyser på scenen.

Vinstchans: Hamnar med all sannolikhet längre ner, trots att sångionsatsen är helt okey.

Tre stjärnor

7. Statements

Artist: Loreen

Låtskrivare: Anton Hård af Segerstad, Joy Deb, Linnea Deb, Loreen

Claesson recenserar: Jag säger det direkt – detta är ingen ny "Euphoria". Artisten själv lägger tonvikten vid budskapet, även om hon inte anser att den har en rent politiskt text.

Vid första lyssningen kommer ni förmodligen att undra vad som egentligen hände.

"Statement" är ett elektroniskt kaos och arrangemanget har en tydlig råhet, mer besläktat med DDR än Charlotte Perrelli om jag skulle försöka mig på en beskrivning.

Hon tar tveklöst en risk med det här bidraget, men jag tror att det går direkt till finalen.

Vinstchans: Går direkt till Friends Arena.