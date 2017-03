Tre stjärnor

1. Wild Child

Artist: Ace Wilder

Låtskrivare: Peter Boström, Thomas G:son, Ace Wilder

Odds B365: 36.00

Odds Ladbrokes: 34.00

Odds Unibet: 36.00

Claesson Recenserar: Sångerskan kämpar mot en förkylning.

Den fanns där när Ace vaknade på onsdagsmorgonen och hon kan inte gå för fullt på repetitionerna, men hon räknar med att det ska vara okey under finalen.

Hon har skrivit låten tillsammans med Euphoria-teamet G:son och Boström, men det låter Ace Wilder, inte Loreen. Högt tempo och med en artist som egentligen inte tänkt komma tillbaka på festivalscenen.

Men nu är hon på nytt i final.

När hon var med förra gången med "Don´ Worry" var det så mycket att hålla reda på att hon fick svårt att sova och fick kontakta en idrottspsykolog. Därför har vi fått se en betydligt mer avskalad show.

Vinstchans: Hamnar på den övre halvan.

Två stjärnor

2. Her Kiss

Artist: Boris René

Låtskrivare: Tim Larsson, Tobias Lundgren

Odds B365: 101.00

Odds Ladbrokes: 101.00

Odds Unibet: 101.00

Claesson Recenserar: Boris René gjorde det bra förra gången och nu återvänder han med ett svängigt bidrag med tydliga inslag av soul och disko.

Låtskrivarna har lånat en del, men så har de också varit med tidigare.

Men det känns ändå lite tråkigt i det här sammanhanget och vinner han ger det 101 gånger pengarna.

Boris slog igenom som fotbollspelare, men har nu lämnat den karriären.

Sångaren dök upp på festivalscenen för första gången ifjol med "Put Yor Love On Me" och har samma låtskrivarteam bakom sig.

Vinstchans: Hamnar i slutet av resultatlistan.

Tre stjärnor

3. . I Dont Give A

Artist: Lisa Ajax

Låtskrivare: Ola Svensson, Linnea Deb, Joy Deb, Anton Hård af Segerstad

Odds B365: 67.00

Odds Ladbrokes: 51.00

Odds Unibet: 67.00

Claesson Recenserar: Lisa Ajax har trots kritiken valt att ha kvar ordet "fuck" i sin text.

Om låten vinner får hon ta bort det i Eurovision Song Contest eftersom reglerna är annorlunda där.

En del tittare har blivit så upprörda av att det används fula ord i sammanhanget att de anmält SVT.

Verserna är ganska svaga, å andra sidan kan refrängerna välta en final i Friends arena.

Vi får se på lördag.

Hon vann "Idol" 2014 och bland låtskrivarna återfinns en annan person som var med i tävlingen – Ola Svensson.

Vinstchans: Vinner inte.

Tre stjärnor

4. I Can't Go On

Artist: Robin Bengtsson

Låtskrivare: David Kreuger, Hamed K-One Pirouzpanah, Robin Stjernberg

Odds B365: 7.00

Odds Ladbrokes: 7.50

Odds Unibet: 7.50

Claesson Recenserar: Robins bidrag hade deltävlingens effektivaste refräng, frågan är vad det räcker till på lördag.

Klart är att han nu repar utan det fula ordet "fuck", det är numera utbytt mot "freaking". De fem rullbanden finns också fortfarande med.

Låten har drag av Maroon 5 och känns vid första lyssningen rätt anonym. ”I can´t Go On” börjar också lite trevande, men lyfter som sagt ordentligt i refrängen.

Intressant är också att bidraget är skrivet av David Kreuger och Hamed ”K-One” Pirouzpanah – två kompositörer som var med och vann med Sanna Nielsens ”Undo”.

Det borde ge extra kraft på lördag.

Vinstchans: Blir trea eller fyra.

Tre stjärnor

5. En värld full av strider (Eatneme gusnie jeenh dåaroeh)

Artist: Jon Henrik Fjällgren feat. Aninia

Låtskrivare: Jon Henrik Fjällgren, Sara Biglert, Christian Schneider, Andreas Hedlund

Odds B365: 5.00

Odds Ladbrokes: 4.75

Odds Unibet: 4.50

Claesson Recenserar: Sveriges mest berömda renskötare från Mittådalens sameby i Härjedalen sjunger som om han ville starta en lavin.

Och låten har exakt det sound som ni gissat.

Det är pampig naturromantik, etno och jojk i en ganska långsam ballad. Det lyfter först när duettpartnern Aninia fixar en tonartshöjning i refrängen och kanske var det den detaljen som tog dem direkt till final.

Helt klar är att "En värld full av strider" tilltalade telefonröstarna i deltävlingen.

Och det kan hända igen.

Vinstchans: Hamnar högt upp när resultatet summeras i Friends arena.

Två stjärnor

6. Kiss You Goodbye

Artist: Anton Hagman

Låtskrivare: Christian Fast, Tim Schou, Henrik Nordenback

Odds B365: 81.00

Odds Ladbrokes: 67.00

Odds Unibet: 101.00

Claesson Recenserar: Han slog ut Loreen, men jag tror inte att det räcker på lördag.

Anton har i alla fall startfältets mest moderna sound. Han får dessutom tonårstjejerna att falla pladask.

Hittills har karriären byggt på att han lägger upp inspelningar på Youtube och sångaren har nått publiken den vägen. Ändå är låten ”Kiss You Goodby” väldigt amerikainfluerad och sådant brukar sällan fungera i europeiska tävlingar. Anton är bra och han kommer säkert att nå framgångar i musikbranschen. Men frågan är om det kommer redan nu?

Jag tror inte det – även om han slog ut Loreen och hennes annorlunda "Statement".

Vinstchans: Hamnar i slutet av när placeringarna ska fördelas.

Fyra stjärnor

7. A Million Yeas

Artist: Mariette

Låtskrivare: Thomas G:son, Johanna Jansson, Peter Boström, Mariette Hansson, Jenny Hansson

Odds B365: 13.00

Odds Ladbrokes: 13.00

Odds Unibet: 14.00

Claesson Recenserar:

Mariette är laddad inför lördagens final.

Sångerskan känner sig helt enkelt stark och redo för ännu ett möte med miljonpubliken.

Och det märks att det finns några rutinerade schlagerrävar bakom den här låten.

Euphoriateamet är tillbaka.

Det börjar lite trevande och försiktigt, men sedan sätter det fart. Högt tempo och en riktigt bra refräng.

Scenshowen tillhör de mer spektakulära med dansare hängande i linor bakom sångerskan.

Det här blir säkert en trevlig kväll för Mariette.

Vinstchans: Hamnar högt upp i resultatlistan.

Två stjärnor

8. Gotta Thing About You

Artist: FO&O

Låtskrivare: Robert John Mutt Lange, Tony Nilsson

Odds B365: 67.00

Odds Ladbrokes: 34.00

Odds Unibet: 61.00

Claesson Recenserar: Finns det ett dolt sexbudskap i det här bidraget?

Frågan har lett till en hel del diskussioner inför finalen och inte ens bandmedlemmarna själva är överens om vad meningen egentligen betyder.

Det handlar om meningen "everytime you bake, I wanna eat cake". Direkt översatt är det "varje gång du bakar, vill jag äta kaka", men "eat cake" kan också vara engelsk slang för en sexuell aktivitet.

Ni tolkar det som ni vill.

Låten är bland annat skriven av musikgiganten Robert ”Mutt” Lange, som har flera världshits bakom sig och det skapar förväntningar. Men jag tycker inte riktigt att bidraget lever upp till dem. Jag hade förväntat mig en snabbare låt, som bättre passat deras stil.

Vinstchans: Kommer ganska lång ner i resultatlistan.

Fyra stjärnor

9. Hold On

Artist: Nano

Låtskrivare: Nano Omar, Gino Yonan, Ayak, Carl Rydén, Christoffer Belaieff, Rikard de Bruin, Johan Rör, David Francis Jackson

Odds B365: 2.62

Odds Ladbrokes: 3.25

Odds Unibet: 3.25

Claesson Recenserar: Han har fått massor med stöd sedan han debuterade på festivalscenen.

Och han älskar att vara tillbaka på nytt och känner sig redo för ännu ett möte med miljonpubliken. Han har förberett sig genom att lyfta traktordäck och dessutom har en kombinerad sångpedagog och shaman ska stötta honom.

Här bjuds vi på tydliga basgångar och en av finalens bästa låtar.

Sångaren har ett brokigt förflutet, men nu har livet rättat till sig och musiken spelar en viktig roll. Det här kan räcka hela vägen och jag skulle tro att den internationella juryn faller för det här.

Och varför inte?

Vinstchans: Som jag ser det kan Nano mycket väl vinna en biljett till Ukraina.

Fyra stjärnor

10. As I Lay Me Down

Artist: Wiktoria

Låtskrivare: Justin Forrest, Jonas Wallin, Lauren Dyson

Odds B365: 2.37

Odds Ladbrokes: 2.25

Odds Unibet: 2.50

Claesson Recenserar: Wiktoria kör igenom numret en gång på de första repetitionerna och känner inget behov av att göra det igen. Det hela går mycket smidigt – bortsett från en ostadig bänk.

Sångerskan bjuder på Melodifestivalens mest omedelbara låt och föga förvånande har den en tydlig dragning åt country.

Men Wiktoria har en röst som verkligen passar för den typen av bidrag.

Ifjol kom hon fyra med låten "Save Me" och det skulle inte förvåna mig om det går mycket bättre i år.

Det är högt tempo och soundet för omedelbart tankarna till Avicii.

Hur det än går på lördag är den 20-åriga sångerskan redan klar för Diggiloo-turnén i sommar.

Vinstchans: Är en av storfavoriterna till att vinna.

Tre stjärnor

11. Good Lovin'

Artist: Benjamin Ingrosso

Låtskrivare: Benjamin Ingrosso, Louis Schoorl, Matt Parad, MAG

Odds B365: 26.00

Odds Ladbrokes: 17.00

Odds Unibet: 24.00

Claesson Recenserar: Benjamin vänder ryggen åt publiken.

Han har ändrat riktning på det silverfärgade ägget i början av numret, så att han gör entré på ett nytt sätt. Han har vunnit Let´s Dance och som 19-åring följer han i mamma Pernillas fotstpår och sjunger i Melodifestivalen.

Och det är helt okey.

Vi får höra en medryckade melodislinga, som tog sig direkt till final.

Benjamin ser också ut att verkligen trivas på scenen och gillar verkligen att möta miljonpubliken. Den här gången tillåts också familjen att dyka upp på läktaren - han var rädd att de skulle stjäla uppmärksamheten i delfinalen.

Vinstchans: Hamnar på övre halvan.

Två stjärnor

12. Boogieman Blues

Artist: Owe Thörnqvist

Låtskrivare: Owe Thörnqvist

Odds B365: 36.00

Odds Ladbrokes: 51.00

Odds Unibet: 36.00

Claesson Recenserar: Owe har med sig den artificiella varmkorven även på repetitionerna.

Det mesta är sig helt enkelt sig likt.

Och tyck oberörd att han skrällde i sin deltävling och fick en direktbiljett till Friends arena.

Det går inte annat än att imponeras av denne 87-åring. Han framför sin ”Boogieman Blues” utan att för en sekund söka ett modernt sound. Istället tar han med på en resa till 50-talet.

Jag faller inte pladask för bidraget, men tycker alltihop är charmigt. Många har inte ens hört talas om ”Varm korv boogie”, men min 10-årige son tyckte att han var bäst. Och stilen och textfinurligheten känns onekligen igen.

Vinstchans: Ingen vet med Owe Thörnqvist.