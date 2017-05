Musikskolans 65 år firades som sig bör med röd matta och mingel samt hundra musiker, sångare och dansare som tog plats på scenen i Ållebergsgymnasiets aula på lördagskvällen. De utgjordes av såväl nya som gamla elever och lärare.

Aulan blev nära på fullsatt och de som var på plats bjöds på en show där man inte hade sparat på krutet. Inledningsvis skickade före detta elever – numera proffsmusiker – hälsningar över videolänk. Därefter tog konferencieren Torbjörn Karlsson över och framförde I've got you under my skin tillsammans med orkestern under ledning av Mats Werner.

Fyndigt drag

Under kvällen framfördes musik från 1950-talet och framåt. Tillsammans med Sophia Engström presenterade Torbjörn varje decennium i inspelade filmer och besökarna fick därmed lite information om vad som kunde vara tidstypiskt - ett underhållande och fyndigt drag. Därefter avlöste solisterna varandra i nummer som nog majoriteten av besökarna kände igen.

Elias Westergren bjöd på ett publikfriande gung när han framförde Sway i storbandstappning, Emmy de Wits Sakta vi går genom sta'n hade inte gjort Monica Zetterlund besviken och trion Anne-Marie Schön, Nils-Magnus Kinnvall samt Sophia Engström framförde Queens Love of my life på cello.

Storbandet gav tyngd åt sångarna och i respektive Beatles- samt Abba-medley levererade de på egen hand med den äran.

"Så man svimmar"

Åhörarna var lyriska i pausen.

– Det här var fantastiskt bra! Bättre än förväntat, tyckte Annika Sivefäldt som kom i sällskap med Anita Lindén.

– Bengt Olaussons arrangemang är så bra så man nästan svimmar. Han är outstanding, tyckte Anita.

Bengt Olausson, som tidigare hade framfört Att angöra en brygga på dragspel, tyckte att konserten var rolig att genomföra.

– Det är häftigt med livemusik och kul att musiken spänner över olika decennier, sa han.

Publikens gensvar visade att detta blev en lördagskväll att minnas.