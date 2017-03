SVT:s satsning står nu klart sedan den svenska public service kanalen i samtal med Lidköpings kommun kommit överens om vilka förutsättningar som kommer att gälla under deras engagemang på sommarens evenemang.

Power Big Meet är Sveriges, efter Almedalsveckan och Gothia Cup, tredje största årligen återkommande turistevenemang med sina 80 000 besökare och en turistomsättning på mellan 100 och 150 miljoner kronor. För Västeråsregionen så beräknas den sammantagna turistkonsumtionen överstigit 3 miljarder kronor under sin tid i staden.

SVT:s satsning kan, räknat i produktionstid, vara den största som någonsin gjorts på ett evenemang i Lidköping. Till och med större än då SVTs Melodifestivalen (2014), Antikrundan (2015) och TV4s Stadskampen (2001) spelades in i staden. Detta då SVT:s planer är att under två dagar sända live, i SVT Play, från i första hand flygfältet ute på Hovby. Därefter så kommer materialet att klippas ihop till en dokumentär på en timma som kommer att sändas, i anslutning till evenemanget, med titeln Svenska folkfester,

Det är SVT Väst med sin redaktion i Göteborg som kommer att vara ansvariga för produktionen av detta program.

Glenn Rytterfjell, Kommunens projektledare för Power Big Meet är väldigt nöjd med att man kunnat komma överens med SVT.

— Vi har haft en dialog med kanalen under nästan en månads tid. Det är därför väldigt tillfredställande att Sveriges största Tv-kanal nu bestämt sig för att göra denna satsning på Lidköping. Det innebär att vi till de turistekonomiska värden detta arrangemang genererar, nu också kan lägga stora varumärkesbyggande värden, säger Rytterfjell i ett pressmeddelande.

SVT-satsningen blir därmed också en del i mediesatsningen under Power Big Meet. Där ingår också ett samarbete med lokalradiostationen Radio Treby som på 105,3 Mhz under arrangemangsveckan övergår till att heta Power Meet Radio och som kommer att sända aktuell information under hela eventet, samtidigt som det spelas 50- & 60 tals rock för hela slanten.