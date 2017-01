Tuff resa mot färdig film

Det börjar dra ihop sig för Bissen Winroths stora filmpremiär. Relationsdramat med flera skräckinslag, som fått namnet In between – the exposure, är i princip helt färdigt. Men det manus som Bissen först utgick ifrån har förändrats en hel del enligt honom själv.

— Det är inga drastiska ändringar vi gjort, men vi har öppnat upp nya dörrar i handlingen och det är inte längre så självklart vad som händer med paret som filmen cirkulerar kring. Under tiden vi filmade skapade jag nya scener och insåg att storyn hade varit alltför trivial och klassisk. Från början var min tanke att jag skulle skapa en skräckfilm, men ju mer jag bearbetat historien har jag hittat nya ingångar och fått andra insikter. Nu är det snarare en psykologisk thriller istället, som är ganska kryptisk. Det är inte säkert att alla kommer att förstå alla dimensioner som finns till 100 procent– då jag fått in ännu mer mystik och funnit ett helt annat nutidsdjup än tidigare, avslöjar han.

Dessutom visade han resultatet i höstas för redigeringskonsulten Markus Rytilahti, som kom med en objektiv vinkel och gav honom nya råd.

— Då fick jag riva upp allt och göra om, men det blev grymt mycket bättre i slutändan, menar Bissen.

Känt mycket support

Det har varit svårt för Bissen att ansöka om ekonomiskt stöd till filmen, då det skulle ha krävt att han följt bestämda kriterier.

— Till exempel är ett av kraven att du måste ha pengar från början för att kunna ta emot mer. Jag blev oerhört besviken när jag fick reda på det, men insåg att det inte gick att stånga sig genom en sådan sak. Jag ville inte heller att det skulle gå ut över familjen och det var då välviljan kom in, förklarar han.

Aktörer började sponsra med pengar och 8 000 kronor skänktes av privatpersoner, genom hemsidan Themovieinbetween.com. Bissen fick även moraliskt stöd från familj och vänner:

— Flera av mina kollegor på brandstationen i Trollhättan engagerade sig bland annat i projektet och stöttade mig. Det har betytt mycket. Även hela mitt produktionsgäng har ställt upp utan gnäll eller motkrav. Alla har haft fullt förtroende för varandra, vilket har varit väldigt häftigt. Utan det hade det aldrig kunnat bli en film.

Nådde ett antiklimax

Förutom att Bissen är upphovsman till In between – the exposure spelar han även en av huvudrollerna, projektleder hela filmen samt har stått för mestadels av redigeringen.

— Färgbearbetningen var ett gigantiskt berg – lärorikt men energislukande. Det känns definitivt som en seger nu när jag ser ljuset i tunneln, eftersom jag har arbetat med det här sedan jag skrev mitt första manusutkast i oktober 2015. I samma stund som jag hade redigerat den sista klippbilden, i december, sprang jag in i en stor betongvägg. Det är inte roligt att bränna ut sig – vare sig för mig eller för familjen – men jag hade inte sovit vettigt på tre månader, så det var inte särskilt konstigt att utgången blev som den blev. Jag har lämnat ifrån mig mindre arbete än jag egentligen hade önskat, på grund av tidsbrist. Till slut nådde jag ett antiklimax, trots att jag fortfarande är förälskad i filmen. Men jag tänker att om du ramlar ner i en grop måste du klättra upp, vilket borde stärka dig mer än att sänka dig, beskriver han.

"Vi får se hur det går"

Nu har Bissen lämnat över filmen till animatören Viktor Nyman, som arbetar med digital animation, för att den ska få subtila specialeffekter. — Själv har jag inte ens tänkt på produktionen under en hel månad, vilket varit jätteskönt. Ljudet är sedan det enda som är kvar innan filmen är helt färdig, men det är inte så mycket jobb, säger han.

Filmskaparen vågar inte drömma om att hans verk ska slå igenom:

— De som bryr sig om mig kanske kan påverkas av budskapet, men jag inbillar mig inte att något större än så ska ske. Jag vet hur det fungerar på nätet – det kommer något nytt hela tiden och du blir snabbt bortglömd. Men jag har ändå skickat in filmen till en handfull internationella filmfestivaler, så får vi se hur det går. Jag förväntar mig dock inte att filmen ska bli antagen. Målet är att alla ska kunna ta del av den mot en mindre peng så småningom. En förhoppning om vad filmen skulle kunna generera är dock ett uppvaknande och en insikt om vad livet kan eller borde handla om.

Blir det en efterföljare?

— Filmen öppnar verkligen upp för detta, men som det ser ut idag kommer jag inte ha ekonomin eller tiden till att dra i det – så det är inget alternativ i dagsläget. Det känns både skönt och sorgligt att lämna karaktärerna faktiskt, så skulle en väldigt stor budget plötsligt landa i mitt knä kanske jag återupplivar historien.