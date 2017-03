På 80-talet var musiken en viktig del av Skara sommarland. Kända artister spelade inne på området och på diskoteket Malibu.

Nu ska detta återupplivas.

I sommar bygger nöjesparken upp ett nytt konsertområde och under vinjetten Sommarland live bjuder man in till familjekonserter under tre kvällar i juli.

Först ut är rockbanden Europe och Sator den 1 juli, sedan följer Magnus Uggla och hiphopbandet HOV1 den 8 juli och den 15 juli kommer Stiftelsen och Linnea Henriksson.

— Sommarlands ägare satsar fyra miljoner kronor på detta. Tanken är att vi ska ha ett lågt pris så att så många som möjligt kan komma, säger vd Janne Nilsson.

Det är en 50 gånger 150 meter stor gräsyta mellan Köpstaden och vattenlandet som nu får ge plats för sommaren musikfester. Området kommer att hägnas in och förutom en stor scen ska även serveringstält och stora bildskärmar sättas upp där.

— Vi har förutsättningar för att ta emot 10 000 åskådare och på parkeringen finns plats för 5 000 bilar, säger Janne Nilsson.

Konserten den 15 juli blir också upptakten för Travveckan, en ny satsning som inleder travfesten på Axevalla med stochampionatet. Här samarbetar Sommarland, Axevalla travbana, Skara kommun och MEGA.

Veckan inleds med nostalgifest på Malibu vid Sommarland med Bröderna Haaks. På tisdagen blir det idrottskväll på Vilan när ett kändislag möter ett lokalt lag i fotboll och sedan fortsätter festen på stans krogar. På onsdagen är det premiär för årets Sommarkvällar i Skara vid Djäknescenen och på torsdagen har travet sin kickoff innan tävlingarna sätter igång på allvar under veckoslutet.

— Under Travveckan kommer vi att placera ut små gröna hästar i stan som ger gratis inträde på travet, Skara hästland ordnar en utställning med hästtema och fler aktiviteter planeras, säger Peter Gustavsson, ordförande i MEGA och förklarar att ambitionen är att Travveckan ska bli en tradition.

Han är också mycket glad över att kunna presentera en fortsättning på Sommarkvällarna i Skara, som varit ett populärt nöje.

Premiären är som sagt den 19 juli och då spelar dansbandet Scotts och samt de lokala förmågorna i Järnvingarna.

Den 26 juli kommer Robert Wells och den 3 augusti står Sean Banan och Skaragruppen Shape of the New Sun på scen. Elever från Music and production medverkar vid alla tillfällen samt andra gästartister.

— Det blir renodlade konserter i stället för allsång. Tanken är att det ska bli familjekvällar med massor av olika aktiviteter vid sidan av musiken. Vi bjuder på glass och ballonger, du kan testa sumobrottning och segway, det finns gycklare på plats och radion livesänder, berättar Peter Gustavsson.

Precis som tidigare är det inget inträde utan alla som vill kan komma och lyssna på konserten, tack vare ekonomisk stöttning av Skara kommun.

Alla dessa evenemang, Sommarland Live, Travveckan och Sommarkvällarna, kommer nu att marknadsföras av alla inblandade parter.

— Det är fantastiskt kul att kunna dra nytta av de satsningar som görs. Frågan är vilken kommun av vår storlek som kan erbjuda detta under en sommar, säger Skaras kommunikationschef Peter Blom nöjt.

Och den som inte kan vänta till sommarens musikfester kan börja ladda redan nu. Den 22 april arrangeras nämligen en nostalgikväll på Malibu då en dj spelar 80-talsmusik.