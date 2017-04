Minst ett par hundra personer hade trotsat det lite småkyliga vädret för att ta plats i amfiteatern i Plantis denna Valborgsmässoafton för att ta del av det traditionella firandet av vårens ankomst.

Konferencier var kultur- och fritidsnämndens ordförande Allan Bjärkhed (KD) och han hälsade inledningsvis Mössebergs Musikkår under ledning av Susanna Heinebäck välkommen.

Musikkåren framförde musik av Carl Michael Bellman och Lill Lindfors samt temat ur musikalen The Phantom of the Opera.

Folkkär vårsång

Tillsammans med Falköpings Sångsällskap framförde sedan musikkåren den melodi som kanske mest av alla förknippas med Valborgsmässofirandet, det vill säga "Vintern rasat ut bland våra fjällar", även kallad "Längtan till landet".

Efter det tog sångsällskapet under ledning av Ann-Britt Werner över på egen hand och framförde musik av bland andra Ted Gärdestad och Benny Andersson.

Vårtalet hölls detta år av Yazan Musleh, en kille som kom till Sverige från Syrien för knappt två år sedan. Yazan jobbar för närvarande med projektet Kreativa platser, som är ett samarbete mellan Connect, Rizoma Galleri och Studiefrämjandet.

Våren i centrum

I sitt tal satte Yazan verkligen det aktuella temat för dagen, våren, i centrum och han jämförde bland annat våren här i Sverige med samma årstid i hans gamla hemland. Han citerade också skådespelaren Robin Williams med uttrycket "Spring is nature's way of saying, 'Let's party!'".

Därefter avslutade Falköpings Sångsällskap med ytterligare några melodier och som den perfekta slutvinjetten bjöd man på "Sköna maj, välkommen" och precis i detta ögonblick så trängde solen igenom och värmde alla närvarande i amfiteatern.