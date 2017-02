Fakta

Utöver huvudarrangören Tidaholms G&IF är det ett antal andra föreningar som också är en del av Giff-cupen och på vars anläggningar det spelas matcher. Dessa klubbar är Fröjereds IF, IFK Tidaholm, Folkabo IK, Norra Fågelås IF, Borgunda IK, Ekedalens SK, Håvens IF, Korsberga IF och Vretens IF.