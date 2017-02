Det blev dramatiskt när Skövde United gjorde klart med ett nytt kontrakt i SFL efter sammanlagt 13-12.

Laget hade tre mål att gå på från det första mötet som vanns med 9-6.

Men det höll på att gå åt skogen.

Med drygt en minut satte Lidköping 6-3 och i det läget var Skövde illa ute.

Rutinerade Charbel Abraham, avgående förbundskapten för landslaget, gjorde då ett taktiskt drag.

Abraham satte in sig själv och plockade ut målvakten Andreas Jonsson. Jokerspelet gav effekt. För där kunde Henrik Lara Rodriguez styra in 6-4 efter ett skott från just Abraham.

