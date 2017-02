Miljönämnden östra Skaraborg, Mös, kontrollerar enskilda avlopp fortlöpande. Inom Mös arbetsområde finns 15 000 anläggningar som ingår i tillsynsplanen. Ambitionen är att fem procent av den totala mängden ska kontrolleras varje år. Kontrollerna utförs områdesvis inom Mös fem medlemskommuner Skövde, Falköping, Hjo, Tibro och Karlsborg. Fokus ligger på de anläggningar som bedöms vara i behov av en bedömning.

Avlopp som blir underkända i kontrollen ska åtgärdas enligt lag. Hur handläggningen ska gå till inom Mös finns fastställt i en nämndriktlinje.

Nu har nämnden reviderat riktlinjen. Det har efter att man konstaterat att många fastighetsägare inte vidtagit några åtgärder, trots att de fått ett beslut om det. Med den nya riktlinjen förkortas åtgärdstiden.

– Från det att man fick första brevet från Mös om hur avloppet fungerar, till dess att det ska åtgärdas har det med tidigare regler tagit upp till fem år. Med de nya reglerna kortar vi den tiden ett år, säger miljönämndens ordförande Ulf Eriksson (C).

Framförallt handlar det om en snabbare process under den första fasen.

– Tidigare fick man per automatik fem år på sig att åtgärda. Nu får fastighetsägaren ett halvår på sig att bestämma sig för en åtgärd och sedan komma in med en ansökan om vad man tänkt sig, säger förbundschefen Sonja Lejmark.

– Har vi inte fått in ett förslag inom den tiden går vi direkt in på ett förbud. De som inte har kommit in med något förslag på åtgärd då, får ett vitesföreläggande, vilket brukar hjälpa.

Ulf Eriksson anser att åtgärden är given.

– Fyra års tid för åtgärd är ändå länge. Ett läckande avlopp är ett miljöproblem som ska åtgärdas så snabbt som möjligt.