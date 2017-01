Uffe är en nio år gammal dvärgschnauzer. En hundherre med vett och etikett. Han bodde hos oss i perioder förra vintern, och när hans husse kom och hämtade honom blev det väldigt tomt. "Vi skulle allt skaffa oss en hund" sa vi.

Och så träffade jag Otto på stan. En tio veckor gammal valp, också dvärgschnauzer, som gick och strosade – så söt så att klockorna stannade. Det avgjorde saken.

Så nu har vi en liten valp, Berne, som vi kan gosa med och bedåras av. Det vill säga när han sover.

Däremellan är det krig. Krig om händer att tugga på, sockar, skor, kablar, ved, you name it.

På jobbet är han lugnare. Det går bra tack vare mina mycket tålmodiga kollegor på redaktionen. De ursäktade Berne till och med när han häromdagen tuggade av kollegans internetkabel. Andra kablar han har lagt, har de också haft överseende med. Än så länge.

Jag befinner mig i ett mycket ambivalent tillstånd – från att en annons om bortskänkes nästan är på gång, till att hjärtat svämmar över av kärlek.

För det går inte att komma ifrån, att en hundvalp, eller kattunge, eller ett barn, är det sötaste som finns, och kommer undan med de mesta bara för det. Förhoppningsvis blir Berne en Uffe så småningom, och då har jag glömt det jobbiga. Till och med en avbiten internetkabel.