Enligt ett pressmeddelande kan man under våren se bland andra Göteborgs Symfoniker med violinisten Baiba Skride, The Doric String Quartet och romansafton med Kerstin Avemo och Love Derwinger.

Västra Götalands Ungdomssymfoniker, Vägus, besöker Vara den 29 januari med en ny version av Benjamin Brittens kanske mest kända orkesterverk The Young Person’s Guide to the Orchestra från 1946 och Dmitrij Sjostakovitjs symfoni nr 13 ”Babij Jar”, tonsatta dikter av poeten Jevgenij Jevtusjenko.

Några av kammarmusikens främsta utövare, nämligen den brittiska stråkkvartetten The Doric String Quartet gästar Vara den 2 februari. Vid denna konsert flankeras Haydns och Beethovens verk för stråkar av Alban Bergs Lyriska Svit.

Göteborgs Symfoniker gör säsongens första besök i Vara i mitten av februari, då med den lettiska violinisten Baiba Skride och dirigenten Alain Altinoglu. Tillsammans tar de sig an Sibelius violinkonsert, Larsson Gothes The Apotheosis of the Dance och klassikern Tavlor på en utställning av Musorgskij.

Göteborgs Symfoniker gör ytterligare två besök under våren. Den 24 mars tar de med sig pianisten Peter Friis Johansson och symfonikernas helt nyskrivna beställningsverk, Five Pieces for Piano and Orchestra, av Sveriges kanske främste tonsättare, Sven-David Sandström. I slutet av april leds Göteborgssymfonikerna av pianomästaren Christian Zacharias och de tar sig an bland annat Rameau och Mozart.

– Orkesterkonserterna i vår är i vanlig ordning storslagna musikhändelser med fantastiska solister och dirigenter. Monumentala klassiska verk som Musorgskijs Tavlor på en utställning samsas med nyskriven pianokonsert av Sven-David Sandström, berättar Paul Bothén, producent för klassisk musik på Vara Konserthus.

Den skickliga och nytänkande Norska Kammarorkestern tillsammans med oboisten Francois Leleux framför italienska 1800-tals kompositören Pasculi när de gästar konserthuset den 5 april. Detta publikvänliga program inleds av Pettersens I det stilla som blir en reflekterande vilopunkt mellan ljuv musik av Mozart och Brahms.

Fransyskan Lise de la Salle är en av de mest spännande och hyllade unga pianisterna inom klassisk musik just nu. Till Vara kommer hon den 2 mars med två av Beethovens fabulösa pianosonater. Sonater som hon behärskar fullständigt och visar varför hon hyllas av den klassiska musikvärlden.

Kerstin Avemo bjuder in till en romansafton tillsammans med pianisten Love Derwinger. Glödande vacker Schönberg, kraftfullt burlesk Weill och glättigt medryckande Schubert står på programmet.

– Bland kammarkonserterna hittar man i vår några riktiga pärlor. När man sitter i salen, sluter ögonen och låter musiken som kommer ur Lise de la Salles händer ta över för en stund eller låter sig bländas av Kerstin Avemos glödande röst så blir musiken det där fantastiska språket som går rakt in och får allt annat att framstå som lite trubbigt och kantigt, avslutar Paul Bothén.