Inte mindre än 13 nya aktörer finns med i årets program. En av dem är fotograf Malin Thorbjörn, Ramslöksbackens Foto, som sedan 3 år bor i Blombergs stationshus.

— Det ska bli jätteroligt att delta i Vårrundan, jag har under många år fotograferat naturen men även familj och bröllopsbilder. Under Vårrundan välkomnar jag besökarna hem till mig där jag har en fotoutställning med framför allt naturbilder från vårt vackra område, säger Malin i ett pressmeddelande.

Det är föreningen Mötesplats Kinnekulle som står bakom arrangemanget och beskriver evenemanget som en stor fest där aktörer och bygdens invånare svetsas samman. Vårrundan har de senaste åren lockat fler än 20 000 besökare under två dagar från hela Sverige.

Skeby gårdar är med i Vårrundan för första gången i år. Det är 6 gårdar som för 5 år sedan ingick ett samarbete och producerar matolja och linolja. De växer stadigt och många hör av sig och vill komma på studiebesök.

Även Karin Lind, Västkusten Watch medverkar för första gången i årets program tillsammans med Kerstin Larsson och dottern Sofia Lind. Tillsammans bygger de upp en utställning i Österplana gamla skola.

— Sofia har målat akvareller med inspiration mestadels från Österplana hed och vall. Jag och Kerstin har ett stort intresse av fjärilar och därför blir det även många foton på blommor och fjärilar här. Extra roligt är att Martin Bolms kommer att ljudsätta lokalen med naturljud från Österplana hed, berättar Karin.

En som varit med i Vårrundan under många år är Lotta Unger som vill locka besökarna till utställningar vid Biskopsborgen i Husaby.

— Jag har flera utställare hos mig i år. Ska bland annat bli jättespännande att få upplev. Victoria Jönssons fotografier som kommer att hängas i borgen! Även Marah Safarjalani är intressant, en ung tjej från Syrien som inte har varit i Sverige så länge. Hon deltar med akrylmålningar, säger Lotta.

Lena och Janne Rundqvist har sedan många år varit engagerade i Vårrundan. De driver Handens hus i Medelplana med vävda textilier, antikviteter och trädgårdsinspiration.

— Vi märker av att intresset för textilier och hantverk växer även i lägre åldrar, därför satsar vi på en barnaktivitet i år. Barn erbjuds att väva hos oss. Vi hoppas på gott väder så vi kan sitta ute i trädgården på en stor filt och väva tillsammans, berättar Lena.

En som också arbetar med textil är Aiga Vevere som deltar för första gången. I Gössäter har hon byggt en litet hus i sin trädgård där hon syr kläder till både vuxna och barn samt säljer tyg och sytillbehör.

— Jag älskar att sy i färgglada tyger och äntligen har jag kunnat bygga en egen lokal för det hemma hos mig. På Vårrundan blir det invigning, det ser jag så fram emot, säger Aiga.

Elisabeth Stigsson är engagerad i Vårrundan och driver Kollängens Tingshus. Att delta i Vårrundan varje år är en självklarhet.

— Vi har mycket på gång hos oss. Konstutställningen ”Tre uttryck”, Butiken på landet har en popupbutik, Sagostunder för barn, utställning om natur och gårdshistoria, försäljning av växter och trädgårdsmöbler. Dessutom ser jag fram emot att se en samlingsutställning med serietecknare från Skaraborg, berättar Elisabeth.

Vårrundan Kinnekulle har ett digert program med 84 aktörer och innebär att det i stort sett är omöjligt att hinna besöka dem alla. För att få en bra översikt och hitta sina favoriter finns det i Österplana kyrka en samlingsutställning där alla aktörer presenteras och visar i korthet vad de erbjuder.

Den som vill kan avsluta sin Vårrunda på lördag med en konsert i Hangelösa kyrka då Victoria Tolstoy framför filmmusik under programmet ”Meet me at the movies”.