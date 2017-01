Under natten mellan fredag och lördag bröt sig en eller flera tjuvar in i ett uthus i Jäla. Dörren var låst med ett hänglås. Från uthuset stals en röjsåg, en slipmaskin och en dunk med 20 liter dieselolja.

Nästa natt var det inbrott i en verkstad i Hällestad utanför Floby. Tjuven eller tjuvarna fick med sig två motorsågar, en röjsåg och en svets. Det hade gjorts ett försök att bryta upp tanklocket på en skogsmaskin. Tanklocket på en traktor hade brutits upp. Dessutom hade inte mindre än 2000 liter diesel stulits från en dieseltank.

Polisen vill gärna ha eventuella iakttagelser från allmänheten.

— Vi är tacksamma om man hör av sig till 114 14, säger Jeanette Arvidsson vid polisen i Falköping.

De båda stölderna är inte de första av det här slaget i området. Så sent som i förra veckan ägde en liknande stöldturné rum i trakterna kring Vilske-Kleva. Då stals bland annat motorsågar och röjsågar på fyra platser under en och samma natt. Där gick tjuven eller tjuvarna in i en verkstad, en maskinhall, ett pannrum och en sadelkammare för att stjäla bland annat redskap.