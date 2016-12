Vuxenprat är också en skola

Facket var och informerade en gymnasieklass på skolan där jag jobbar. Yrkesprogrammen på gymnasiet är mycket nära sin stora arbetslivsdebut och facken är noga med att ge bra information inför detta.

Informatören var mycket inspirerande. Hon pratade till eleverna på helt rätt sätt men jag led med henne när hon frågade gruppen om de visste vad kollektivavtal är? Total tystnad. "Men ni har väl hört ordet i alla fall", försöker informatören varpå eleverna skakar sina huvuden.

Jag sitter i mitt hörn och tittar ut över elevgruppen. Inte en enda har någonsin hört ordet kollektivavtal! Det gör mig först irriterad men sedan slås jag av tanken. Vart skulle de ha hört det ordet egentligen? När skulle någon ha sagt ordet samtidigt som en enda av dem lyssnade.

* * *

Jag tänker tillbaka till min egen uppväxt och när jag började höra typiska vuxenord. Jag har det där ordet löntagarfonder som en ljusskylt i huvudet. Det var ett ord jag hörde många gånger utan att ha den minsta aning om vad det betydde. Det spillde över på mig när de vuxna pratade med varandra, när radion stod på hemma i köket, när nyheterna visades på TV, på löpsedlar och tidningsuppslag. Jag visste att ordet fanns och i vilka sammanhang det användes i. Det första steget för att förstå något var med andra ord taget.

* * *

Även i dag finns de där speciella vuxenorden på samma ställen. När vuxna pratar, i nyheterna, i radion och så vidare. Skillnaden nu mot då är att ungdomarna kan välja bort att vara delaktiga eftersom det inte gäller dem.

Jag blev delaktig varken jag ville det eller inte. Ungdomar nu behöver inte lyssna när de vuxna pratar med varandra. Det gäller inte dem. Hörlurarna kan sitta i så fort samtal inte är direkt riktad mot en själv. Ögonen kan koncentreras på en skärm som bara visar det du valt ut. En person behöver inte titta på nyheter där någon annan gjort urvalet. Ditt flöde styrs av dina tidigare val och är du ointresserad av politik, ekonomi eller något annat kan du välja bort det helt. Du behöver varken höra eller se något som inte har relevans för just dig, just nu.

Kollektivavtal är bland de sista orden som kommer kunna ta sig ända fram till en tonårings medvetande idag. Ändå vet vi att just tonåringar på väg att bli vuxna - inte bara behöver ha hört utan också verkligen förstått innebörden av ordet.

* * *

Jag hörde en forskare som sa att barn i dag har svårare att lära sig det sociala spelet människor emellan. De får aldrig var ordentliga åskådare när vuxna interagerar med varandra. Så fort vi vuxna skall göra något viktigt lämnar vi bort barnen eller sätter paddan i händerna på dem. Vi får vara i fred men barnen förlorar viktiga utvecklingsmöjligheter. Hur gör mamma när hon hälsar på folk, hur pratar pappa med människor som är arga, vilka metoder använder mormor när hon diskuterar med försäljare och så vidare. Hur skall någon kunna bli vuxen på ett bra sätt när det finns så få studiebesök, så få åskådartimmar, så lite erfarenhet av något annat än just det egna livet just här och just nu.

Tänk på det, du, som snart kommer utsätta dina tonåringar och barn för långa, tråkiga julmiddagar med dammiga släktingar. Det är bra för dem, de skall ju också bli vuxna en dag.

God jul!