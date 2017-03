– Han var en av mina närmaste vänner under flera år. Vi började jobba ihop 2009 och vi har gjort cirka 40 låtar ihop varav vi gett ut ett trettiotal.

Kristian Wejshag och Dille Diedricson hade en intensiv låtskrivarperiod 2009 till 2011 då de skrev väldigt mycket tillsammans.

– Det var fantastiska år då vi jobbade ihop och det är tack vare honom som många fantastiska artister kommit upp.

Personligen fick Kristian återuppleva sin gamla tonårsdröm om att skriva låtar.

– Så jag har väldigt mycket att tacka den mannen för.

Enligt uppgift hade Lars Dille Diedricson haft problem med sitt hjärta tidigare och den bilden bekräftar Wejshag.

– Han hade tre tidigare hjärtinfarkter bakom sig och han visste att den fjärde skulle ta hans liv, det pratade vi ofta om. Det här är ett besked som jag har haft liggande i bakgrunden en tid, men när det väl händer och man får beskedet så är det alltid extremt tragiskt.

Kristian Wejshag vill lyfta fram Dille Diedricsons betydelse för musikskolan Music And Production, MOP, i Skara som Dille varit med och byggt upp.

– Han har betytt enormt mycket för elever och skolan. Han var bland annat med och skapade vår Singer/Songwriter inriktning där framgångsrika låtskrivare som Shy Martin, Evelina Stridh och Cecilia Kallin gått.

Wejshag minns honom också inte minst för deras Timotej-resa.

– Han kom in till mig en dag och sa, att du jag har fått en skitbra idé, vi gör ett folkpopband, vi har fyra tjejer på skolan som jag tror skulle passa... Han visste vad folk skulle gilla.

Lars Dille Diedricson har förstås skrivit massor med musik och mest känd är han kanske för låten "Sommarnatt" med Snowstorm, men även för Jessica Anderssons "I did it for love", som även den blev en stor hit.

– Han var med och skrev "Take Me To Youre Heaven" med Charlotte Nilsson (Perelli) som vann Eurovision Song Contest 1999. Det ansåg han själv var hans största framgång, säger Kristian Wejshag.