— Jag ser fram emot att få diskutera politik och fatta bra beslut som också driver vårt parti framåt, säger Lina Ahl, ordförande för SSU Skaraborg.

SSU fyller 100 år i år och temat för årets förbundskongress, som inleds i Älvsjö utanför Stockholm på fredag, är 100 år för jämlikhet.

249 ombud från förbundets 26 distrikt samlas för att delta.

Lina Ahl är en av två delegationsledare från Skaraborg och hon ser fram emot att få staka ut framtidens politik.

— SSU:s kongresser är speciella eftersom vi påverkar politiken på riktigt. Flera av våra frågor och beslut om reformer kommer partiet att driva i valrörelsen sen. Den känslan kanske inte alla andra ungdomsförbund känner. Vi inom SSU bär på ett stort ansvar som ombud på den här kongressen, säger hon.

— Det känns också tillfredsställande att få vara med och fatta en del av de beslut som SSU kommer att titta tillbaka på om ytterligare hundra år.

Vilken fråga ser du mest fram emot att få diskutera?

— Vi arbetar i olika utskott och jag sitter i utbildningsutskottet. De frågorna ligger mig varmast om hjärtat. Här finns flera stora utmaningar och behovet av reformer är stort.

— Alla barn och unga har rätt till en jämlik skola, oavsett vart du bor eller vilka förutsättningar du har. Därför hoppas jag att vi ska fatta beslut om exempelvis ökade satsningar på elevhälsan, en socialt viktad skolpeng och att resurserna till de mindre högskolorna, såsom Högskolan i Skövde, behöver öka.

Utflyttningen från mindre orter till större är en annan fråga hon ser fram emot att diskutera.

— Den gör att mindre kommuner exempelvis har svårt att rekrytera lärare, socionomer och sjuksköterskor. Vi från SSU Skaraborg kommer därför driva frågan om att personer med akademisk utbildning, som väljer att arbeta i mindre kommuner, ska kunna få delar av sitt CSN-lån avskrivet.

Kongressen, som pågår under fyra dagar, gästas av flera "tunga namn".

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson talar under kongressens första dag, finansminister Magdalena Andersson på lördagen och utrikesminister Margot Wallström framträder dagen efter.

Lina Ahls förväntningar är höga:

— Alla talen är säkert spännande. Men Magdalena Andersson är alltid extra spännande och rolig att lyssna på. Och så klart Stefan Löfven också.

Det är enligt ungdomsförbundets ordförande i Skaraborg länge sedan som distriktet hade en representant i förbundsstyrelsen.

Inte heller den här gången finns någon föreslagen.

— Förbundsstyrelsen har inte lika många representanter som antalet distrikt i landet så alla kan inte vara representerade. Men det är inte det som är viktigt. Det viktiga är att vi alla känner att de som sitter där representerar oss alla. Och det känner vi.

Enligt Lina Ahl var för övrigt Urban Ahlin från Mariestad som senast representerade Skaraborg.

— Och han avgick för 23 år sedan.

Kongresserna avslutas alltid med en fest. Årets kongress, den 39:e ordinarie, avslutas med en stor jubileumsfest.

— Det känns alltid bra att avsluta med en fest efter att under flera dagar ha suttit i plenum i upp emot 14 timmar per dygn. Under årets fest lär det dessutom bli en del överraskningar för oss.

Följande personer representerar också SSU Skaraborg under kongressen: Viktor Sundberg, delegationsledare från Lidköping samt ombuden David Bayard, Götene, Evelin Frisk, Skövde, Jessica Hällström, Skövde, Johan Samuelsson, Skövde, Mattias Ezelius, Tidaholm, Ellinor Hjärtqvist, Skara, Jesper Ekblad, Skara och Fannie Levin, Tidaholm.