BIK-cupen, som arrangeras av Borgunda IK, har tidigare alltid haft Gustaf Dalén-hallen i Stenstorp som spelplats, men det här blir tredje året i rad som turneringen äger rum i Odenhallen, där det förra helgen var KM.

På damsidan respektive P35 finns det en grupp som bara innehåller tre lag och där blir det dubbelmöten.

I fjol vann Fagersanna (herr), Falköping FC (dam) och ENV (P35).

P35 (fredag): Grupp 1: Stenstorps IF, Åsarp Trädet FK, Kinnarp Slutarp IF. Grupp 2: Borgunda IK, Götene IF, Vartofta SK, Edsvära N Vånga FF

Herr (lördag): Grupp 1: Floby IF, Tråvad/Larv , IFK Värsås, Vartofta SK. Grupp 2: Folkabo IK, Igelstorps IK, Källby IF, Stenstorps IF. Grupp 3: FC Skövde, Alingsås FC, Grolanda IF, Valtorps IF. Grupp 4: Borgunda IK, Mölltorp Brevik AIF, Våmbs IF, IK Frisco

Dam (söndag): Grupp 1: IFK Tidaholm, Vartofta SK, Fagersanna/Mölltorp-Brevik. Grupp 2: Valtorps IF, Igelstorps IK, Stenstorps IF, Ulvåkers IF. Grupp 3: Åsarp/Trädet/Redväg 1, Björsäters IF, Lundsbrunn/Hällekis/Kinne-Vedum, Floby IF. Grupp 4: Fröjered/Korsberga, Tollereds IF, N Fågelås IF, Åsarp/Trädet/Redväg 2