Den 46-åriga kvinnan kör in i rondellen i hög fart.

Hon brakar in i sidan på ett annat fordon, sedan vidare in i en trädgård och förstör under färden en stenmur, buskar och fäller en flaggstång.

Den som bor i fastigheten ser en kvinna lämna platsen.

I det fordon som blev påkört färdas tre personer och alla ådrar sig olika skador. En blöder ur örat, föraren får ett jack i pannan och den kvinnliga passageraren i baksätet bryter nyckelbenet. Hon hade i januari fortfarande värk, svårt att använda axlarna och tycker det är jobbigt att köra i mörker eftersom hon då tänker på olyckan.

Den förare som försvunnit från platsen har enligt åklagaren hållit en för hög hastighet, inte iakttagit väjningsplikt, kört in i en refug , därefter orsakat en trafikolycka genom att köra in i en annan personbil och vidare in i en trädgård.

Stora skador

Den vådliga färden orsakar skador på båda bilarna och i trädgården fäller bilen bland annat en flaggstång.

Åklagaren skriver i sin stämningsansökan att kvinnan ”har visat uppenbar likgiltighet för andra människor liv och egendom”.

Därför åtalar han 46-åringen för grov vårdslöshet i trafik, smitning från olycksplats och grov olovlig körning. Det sistnämnda är ett brott hon tidigare dömts för.

I förhören säger den åtalade kvinna följande:

– Jag vet inget mer än det jag berättade för dig vid förra förhöret. Jag körde inte bilen utan den var utlånad och nu har jag inte kvar telefonnumret till den som lånade bilen.

Hur kommer det sig att din dna hittades på airbagen på förarplatsen?

– Det måste ha kommit dit när jag var inne på Opel i Skövde och var vid bilen.

Men DNA togs innan någon fick komma fram till bilen, hur förklarar du det?

– Det har jag ingen åsikt om.

Vill du säga något mer?

– Nej jag har inga fler åsikter.