Under en period har det varit konst på Skövde resecentrum. I sommar flyttar Alfons Åberg in istället. Gunilla Bergströms hyllade barnböcker med Alfons Åberg och hans pappa har roat flera generationer föräldrar och barn.

Nu tar Alfons Åberg klivet in på sju av Jernhusens stationer under 2018. Först ut är Norrköping, och under våren följer Borlänge, Linköping, Malmö, Skövde, Stockholm och Göteborg.

— Vi vill lyfta barnperspektivet och göra det roligare för barnen att vänta på buss eller tåg på de aktuella stationerna, de är framtidens resenärer. Och vi är väldigt glada över att det här samarbetet leder till att Alfons Åberg flyttar in hos oss, säger Kerstin Gillsbro, vd Jernhusen, i ett pressmeddelande.

"Res med Alfons Åberg” är Jernhusens barntema på stationerna som ska bidra till lärande genom lek. Här ges barnen möjlighet att mötas mellan fantasi och verklighet i väntan på tåget eller bussen.

Gunilla Bergströms son Pål Andersson som är delägare och jobbar dagligen med Alfons Åberg via rättighetsbolaget Bok-Makaren AB är glad över samarbetet:

— Jätteroligt. Tågstationer är som en miniatyr av samhället i stort. Alla åker tåg. Vuxna, barn, far- och morföräldrar. Gunilla kommenterade det själv som en glad överraskning, ”vad kul”.

I och med samarbetet flyttar nu barnkulturen ut i den offentliga konsten. Konceptet "Res med Alfons" är flexibelt och kan justeras utifrån de olika stationernas möjligheter med antalet inredningsdetaljer.

Bland annat ingår Alfonsstaty, helikopter, tåg, höghus med biljettlucka, väggtavlor; järnvägskarta, rullpussel, lustiga speglar och touchskärm med spel. Det kommer till Skövde i juni.