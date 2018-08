Vi tycker att det är nödvändigt för landsbygdens överlevnad med en ordentlig skattesänkning på drivmedel.

Som boende på landsbygden utan kontinuerlig tillgång till kollektivtrafik vet vi hur viktig bilen är för människor i alla åldrar. Då är det fullkomligt oacceptabelt att göra möjligheten att bo och kunna ta sig runt på landsbygden till en klassfråga. Är det verkligen okej att bara de med goda ekonomiska förutsättningar ska ha råd att kunna ta sig till fotbollsträningarna eller till andra föreningsaktiviteter som inte ligger precis i närområdet? Att bara vissa ska ha råd att transportera sig till och från affären för att handla när man behöver det?

De rödgrönas landsbygdspolitik är inskränkande på friheter som borde vara naturliga. De rödgröna reserverar endast dessa friheter för dem med bättre ekonomiska förutsättningar, vilket är något som vi i Moderata ungdomsförbundet vill ändra på.

Dessutom är de höga skatterna på drivmedel jobbfientliga. Alla ska ha möjligheten att välja ett jobb eller sommarjobb som passar just dem och då ska inte avståndet och de alltför höga kostnaderna som tillkommer därefter stå i vägen. För de rödgröna räcker det inte att man ska betala in abnormt höga skatter på själva arbetet, utan man ska även betala in stora summor för transporten på vägen dit. Att nästan 60 procent av pengarna som man betalar för drivmedel består av skatt innebär att priset är mycket högre än vad som är rimligt. Här finns det gott om utrymme för en rejäl skattesänkning och därmed en stor frihetsreform för landsbygden.

För landsbygdens överlevnad krävs det även att alla har friheten att kunna åka och umgås med kompisar och bekanta när de vill och var de vill utan att hindras av politisk klåfingrighet. Effekterna av klåfingrigheten märks väl av i kommuner på landsbygden såsom exempelvis Falköping och många andra kommuner i Skaraborg. Framförallt drabbas unga idag och vi vill att fler ska ha råd att åka och träffa sina kompisar oavsett vart och hur långt bort de bor. Moderata Ungdomsförbundet kräver en större frihet gällande ungas möjligheter att ha ett socialt liv även om man bor på landsbygden.

Vi i Moderata ungdomsförbundet inser att för landsbygdens framtida överlevnad krävs en landsbygdspolitik som alla har råd med. Det krävs moderat landsbygdspolitik från och med den 9 september.

Jonathan Kahrs,

ordförande Moderata ungdomsförbundet i Falköping

Vilma Sidstedt,

vice ordförande Moderata ungdomsförbundet i Falköping