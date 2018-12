Tusentals personer är ute på gatorna i Frankrike och protesterar mot president Macron, höjda drivmedelspriser och skatter.

Alva Orrenvade och hennes pojkvän hamnade mitt i kaoset.

– Det började redan på flygplatsen, då vi fick utrymma bagagehallen. De hade hittat någon misstänkt väska och därför sökte de igenom allt bagage, konstaterar Alva.

Blev tvärstopp

Efter en lång väntan tog de en taxi till hotellet i centrala Paris, men när de började närma sig Triumfbågen blev det tvärstopp. Skövdeparet såg början till demonstrationerna.

– Hotellet låg ungefär hundra meter från Champs Élysées och chauffören vågade inte släppa av oss eftersom han ansåg att vi skulle riskera livet när kravallerna utbröt, fortsätter Alva.

Spärrat av

Polisen hade spärrat av nästan alla gator i området, men de bestämde sig för att ändå försöka ta sig dit på mindre bakgator. Detta efter att de packat de dyraste väskorna i andra mindre iögonfallande förvaring.

– Jag har nyligen köpt en päls och den lade vi också undan för att inte dra för stor uppmärksamhet till oss.

Oavbrutet åkte piketbilar i riktning mot demonstrationerna och de mötte tungt beväpnad polis.

– Det var som en krigszon, säger Alva.

Gick på bakgator

De snirklade sig fram på mindre bakgator mot hotellet och hörde hela tiden hur det smällde i området.

– När vi var nära mötte vi plötsligt ett stort antal beväpnade polisen. Deras krav för att släppa fram oss var att vi skulle, visa passen, bli visiterade och våra väskor sökas igenom. Det var bara att acceptera.

Såg dem komma springande

När de var ett hundratal meter från hotellet såg de hur demonstranterna kom rusande mot dem längs med gatan.

– Vi hade inget annat val än att springa in i byggnaden, vi måste rädda livhanken. Väl inne fick vi checka in direkt, men tyvärr gick det inte att lämna byggnaden under lördagen.

Från balkongen såg de ett 50-tal bilar som slagits sönder, någon hade brunnit och någon välts på sidan.

Förödelsen var total.

Vuxit på sociala medier

Rörelsen "De gula västarna" har vuxit fram på sociala medier och under en dryg månad har det anordnats protester på många ställen. Opinionsmätningar har visat att två tredjedelar av fransmännen stödjer rörelsen.

Ni hade inte funderat över att det kunde bli nya oroligheter i huvudstaden när ni reste dit?

– Vi hade ju hört att det varit sammanstötningar förra helgen, men det var först när vi såg gatstenarna vina i luften och tårgasen som vi förstod hur illa det kunde bli.

Vad har ni för planer resten av tiden?

– Om man bortser från spåren efter sammandrabbningarna var det en normal söndag i Paris. Vi ägnade oss åt sigthseeing och besökte Eiffeltornet och flera av de andra kända platserna.

Förhoppningen är givetvis att det ska fortsätta så.

– När vi kom hit i lördags kändes det som allt var emot oss, men nu har det lugnat ner sig igen. Däremot har vi hört av fransmännen att det kan bli nya sammanstötningar nästa helg.

Totalt ska 36 000 personer visat sig missnöje i olika franska städer, varav 5 500 lär finnas i Paris.